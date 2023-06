O que é erro Val 46? Saiba o que derrubou Valorant nesta terça (27)

Valorant, FPS da Riot Games que se passa no universo de League of Legends (LOL), apresenta uma instabilidade na tarde desta terça-feira (27). Segundo buscas no Google, o erro Val 46 seria um dos motivos dessa queda, que também aparece no Downdetector brasileiro com 37 relatos às 12h25. Apesar de baixo, o número contrasta com os mais de 1.800 relatos de problema ao conectar com os servidores apontados pela versão "gringa" da plataforma.