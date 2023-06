O que é Pix Automático? Entenda versão que facilita pagamentos de contas

O Banco Central do Brasil (BC) anunciou na segunda-feira (19) a criação da nova modalidade do Pix Automático, que está prevista para ser lançada em abril de 2024. A ferramenta funcionará como um facilitador de operações programadas de pagamento, como, por exemplo, contas de luz, água e internet. O cronograma de lançamento do recurso foi debatido no Fórum Pix, que estabelece regras e realiza testes sobre o sistema de pagamentos no Brasil.

Segundo o Banco Central, as regras do serviço devem ser lançadas em setembro de 2023. Já o desenvolvimento do sistema ocorrerá entre outubro deste ano e fevereiro de 2024, o que fornece um tempo de testes antes do lançamento para o público. Confira a seguir mais detalhes sobre a modalidade de pagamento.

1 de 1 Pix Automático promete facilitar a programação de pagamentos recorrentes de usuários — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Pix Automático promete facilitar a programação de pagamentos recorrentes de usuários — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

O que é o Pix Automático?

O Pix automático é um facilitador de pagamentos. Ele permite que o valor de uma conta a ser paga seja debitado automaticamente. Conforme o Banco Central, o objetivo principal da ferramenta é proporcionar mais facilidade para pagamentos periódicos. “Os pagamentos recorrentes no cartão de crédito não são acessíveis a parte relevante da população”, menciona a instituição.

Após o lançamento, o usuário poderá autorizar pagamentos previamente através do aplicativo do banco, ou ainda por meio do QR Code e Pix Copia e Cola. Isso retira a necessidade de autenticação de cada transação e também substitui a burocracia do débito automático, que é restrito geralmente a prestadoras de serviços públicos. Além disso, o Pix Automático permitirá pagar com mais facilidade contas como de academia, escola, condomínio, serviço de streaming, clube por assinatura, entre outros.

Quem pode usar o Pix Automático?

O Banco Central informou que o sistema de pagamento poderá ser utilizado tanto por pessoas físicas, quanto por empresas de qualquer segmento ou porte. Essa novidade retira a restrição que permitia apenas o serviço de débito automático para grandes empresas.

O Pix Automático será gratuito?

O Pix Automático será gratuito para pessoas físicas. Porém, no momento do recebimento, as empresas poderão ser tarifadas. Dentro deste sistema de pagamentos instantâneos, os usuários vão contar com algumas funções, como a determinação de um limite máximo do valor a ser debitado, cancelar a autorização a qualquer momento e gerenciar os pagamentos recorrentes, o que fornece maior segurança nas transações.

