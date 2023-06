'O VAC não pode verificar sua sessão' no CS: erro volta nesta quarta (16)

'O VAC não pode verificar sua sessão' é uma mensagem de erro bastante comum no Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) . Essa sigla significa Valve Anti-Cheat, ou seja, é referente ao sistema anti-trapaças da desenvolvedora do game, que em breve será substituído pelo Counter-Strike 2 (CS2) . O problema voltou a aparecer nesta quarta-feira (16) em alguns momentos do dia, ficando mais forte por volta das 19h de Brasília.

Normalmente, as falhas envolvendo o VAC têm relação com os arquivos do software anti-cheat, que podem estar corrompidos ou com algum erro. Portanto, pode ficar tranquilo(a): o problema não está necessariamente relacionado a um banimento do game. Veja, a seguir, mais detalhes do problema, a repercussão dessa vez e soluções que podem funcionar para voltar a jogar CS:GO em paz.

1 de 1 CS:GO está com problema envolvendo o VAC nesta quarta-feira (16); entenda e saiba como resolver — Foto: Reprodução/Steam CS:GO está com problema envolvendo o VAC nesta quarta-feira (16); entenda e saiba como resolver — Foto: Reprodução/Steam

👉 Counter-Strike ainda é o melhor game FPS? Opine no Fórum do TechTudo

Ainda não há informações específicas sobre o erro que afeta os usuários de CS:GO nesta quarta-feira (16). No Downdetector, os relatos foram de 0 a 62 em poucos minutos, enquanto as buscas subiram bastante na última hora, de acordo com o Google Trends.

Já na página de Server Status do Steam, que não é oficial, nenhum erro é apontado. Ainda assim, há uma mensagem que destaca o maior número de visitas ao link, o que poderia indicar um mau-funcionamento da plataforma. Alguns usuários no Twitter reclamaram da situação e indicaram dificuldade para jogar, lamentando a situação.

Em resposta ao mesmo tuíte do perfil oficial do Steam, outro usuário questionou se o problema não estaria relacionado à atualização. Vale ressaltar que o post da plataforma fala justamente das novidades desse update.

Essa não foi a primeira vez no dia em que jogadores de CS reclamaram da mensagem de erro envolvendo o VAC. Um usuário apontou que o problema poderia estar relacionado a uma atualização do próprio Windows. Apesar disso, até o momento não há qualquer posição da Valve ligando a falha ao update do sistema operacional.

É importante destacar que, no último dia 6 de junho, o perfil oficial de Counter-Strike no Twitter reforçou a possibilidade de bugs relacionados a uma atualização de maior porte feita no novo CS2. O game continua indisponível para boa parte dos jogadores de CS:GO, o que foi lamentado por um dos usuários na rede social. Sem acesso ao novo título, resta seu antecessor, que não está funcionando por conta do erro.

Como resolver?

Apesar da indefinição quanto ao que teria causado o problema dessa vez, há algumas sugestões padrão para situações do tipo. O TechTudo já trouxe algumas dessas formas de reverter a falha em outros momentos, dada a sua frequência.

Entre as opções estão executar o Steam como administrador, verificar os arquivos do game ou até mesmo reinstalá-lo no PC. Você também pode reparar os arquivos do Steam e atualizar seus drivers, tentando abrir o título em seguida. Ainda assim, vale ressaltar que essas dicas podem não funcionar sempre, já que o erro é causado por uma série de coisas diferentes envolvendo os arquivos do sistema VAC.