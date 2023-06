Onde assistir a Titãs? Veja sinopse, elenco e trailer da série de heróis

A quarta temporada de Titãs chegou ao catálogo da Netflix no último domingo (25) e está na segunda posição do Top 10 de séries do streaming. Lançada oficialmente em 2018, a produção norte-americana criada por Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti é baseada na equipe homônima da DC Comics. Com Brenton Thwaites e Anna Diop no elenco principal, a trama segue um grupo de jovens super-heróis que lutam contra o mal.

Com 49 episódios ao todo, a série termina em sua quarta temporada, visto que o HBO Max -- streaming responsável pelo show nos Estados Unidos -- cancelou a série em meio à reestruturação da DC após fusão da Warner Bros com a Discovery. A seguir, confira mais detalhes de Titãs, como sinopse, elenco e repercussão.

A série Titãs tem no elenco Jay Lycurgo, Ryan Potter, Teagan Croft e Brenton Thwaites

Enredo de Titãs

A história da série gira em torno de Dick Grayson (Thwaites), antigo parceiro de Batman conhecido como Robin. Certo dia, após perceber que sua carreira solo não vai dar certo, ele encontra um grupo de jovens heróis desajustados que precisam desesperadamente de um mentor. Assim, esta equipe improvável passa a trabalhar lutando contra o mal e qualquer outro perigo que apareça pelo caminho.

Elenco

Além de ser estrelado por Brenton Thwaites (O Doador de Memórias) no papel do protagonista Dick Grayson e Anna Diop (Nós) interpretando Estelar, o elenco de Titãs ainda é formado por Teagan Croft (Destemida) dando vida à Ravena, Ryan Potter (Operação Big Hero) vivendo Mutano, Curran Walters (Supergirl) no papel de Jason Todd e Minka Kelly (500 Dias com Ela) como Dawn Hall.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Alan Ritchson (Velozes e Furiosos 10), Conor Leslie (Acorrentados), Iain Glen (Game of Thrones), Chelsea Zhang (As Vantagens de Ser Invisível) e Joshua Orpin (The Neon Spectrum).

Repercussão

Apesar de seu cancelamento, Titãs é uma série popular entre os assinantes da Netflix e os fãs da DC. No site agregador IMDb, a produção tem nota 7,5, com base em 107 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a série tem uma taxa de aprovação de 89% da crítica e 69% do público. Segundo o consenso do site, "mesmo com algumas dores de crescimento, Titãs faz justiça ao seu material de origem e realmente brilha quando seu conjunto titular finalmente se reúne".

Em reviews internacionais, como a do Ready Steady Cut, o jornalista Jonathon Wilson concede três estrelas de cinco ao projeto, afirmando que ele "faz um show decente ao encerrar a série completamente, mas talvez pareça um pouco limpo e organizado demais, considerando todas as coisas". Já Nathaniel Brail, da Comic Book, tece elogios à série, pontuando que "se você gostou das três primeiras temporadas, com certeza vai gostar da quarta".