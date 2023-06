One Piece: live-action ganha trailer e data de lançamento; veja trailer

O live-action de One Piece, da Netflix , ganhou data de lançamento para 31 de agosto no mundo todo. A plataforma também aproveitou o evento TUDUM para lançar também o primeiro trailer neste sábado (17). A série é uma produção em com atores reais que adapta os famosos anime e mangá de mesmo nome, criados pelo autor Eiichiro Oda.

A aventura conta a história de Monkey D. Luffy, um jovem que sonha em ser o Rei dos Piratas e obtém o poder de esticar os membros de seu corpo após comer uma fruta amaldiçoada. Luffy se junta a outros companheiros para formar sua tripulação e partir em busca de tesouros.

One Piece, o seriado, é estrelado por Iñaki Godoy como Luffy, Jacob Romero Gibson como Usopp, Emily Rudd como Nami, Taz Skylar como Sanji e o astro japonês Mackenyu como o espadachim Roronoa Zoro. Outros nomes como Aidan Scott, Jeff War, Vincent Regan e Ilia Isorelys completam a equipe como alguns dos vilões desta primeira temporada já confirmada.

O trailer trouxe uma prévia do que os fãs podem esperar da série, mostrando cenas que remetem aos primeiros arcos de One Piece. O vídeo exibe como Luffy conseguiu seus poderes, quando ele encontra Zoro pela primeira vez e também se unindo aos outros membros da tripulação – além do vilão Buggy e um vislumbre do restaurante em alto-mar, Baratie.

Pelo vídeo é possível notar que o valor de produção deve ser alto, já que a história original conta com uma série de efeitos especiais para reproduzir os ataques dos personagens e lutas dignas de um anime de ação. Ainda não se sabe até que ponto da história o seriado vai adaptar, mas boa parte do elenco principal já está garantido.

Vale dizer que esta é a primeira tentativa de adaptação live-action de One Piece, mas o mangá existe desde 1997 e ainda está em publicação, sem previsão de acabar. O anime estreou na TV japonesa em 1999 e está em exibição no Brasil na Netflix e também no Crunchyroll. Além disso, vários filmes animados já foram lançados nos cinemas do Brasil e do mundo.