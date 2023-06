Opera One é lançado com ferramenta de IA nativa baseada no ChatGPT

O Opera One, última versão do navegador Opera, está disponível para download por usuários dos sistemas Windows , macOS e Linux a partir desta terça-feira (20). O browser, que estava em fase de testes e podia ser acessado apenas por desenvolvedores selecionados, é o primeiro a vir com uma inteligência artificial (IA) integrada, a Aria. Baseada no modelo de linguagem GPT 3.5 e desenvolvida em parceria com a OpenAI , a ferramenta permite buscar informações online em tempo real, gerar texto ou códigos e obter suporte. O Opera One vem também com arquitetura redesenhada e novo design, prometendo uma navegação ainda mais fluida, além de recursos inteligentes como as "Tab Islands", que agrupam abas por temas automaticamente.

O navegador foi pensado para substituir o tradicional Opera Browser e, segundo a empresa, redesenhado do zero para "inaugurar uma nova era de navegação baseada em IA". O objetivo é fornecer aos usuários uma experiência de navegação repensada, que aumenta a produtividade e criatividade por meio das inúmeras interações possíveis com a Aria. Nas linhas a seguir, veja em detalhes as novidades do Opera One.

Conheça a Aria, IA nativa do Opera One

O principal destaque do Opera One é a Aria, ferramenta de inteligência artificial integrada de forma nativa ao navegador. Ela é capaz de acessar a Internet em tempo real, de forma que pode ser usada para fazer pesquisas, assim como o Bing com ChatGPT. A diferença é que o Bing é um buscador, enquanto a Aria é uma solução nativa de IA com a qual o usuário pode interagir diretamente pelo browser. A IA também consegue gerar textos do zero e oferecer suporte ao usuário em caso de dúvidas, uma vez que foi alimentada com o banco de dados de documentação de suporte da Opera.

A Aria pode ser acessada por meio da barra da lateral ou dos comandos "ctrl+/ (Windows)" e "cmd+/" (macOS), que sobrepõem uma janela de conversa à janela principal do navegador. Além disso, ao clicar com o botão direito ou destacar texto no navegador, a IA sugere prompts contextuais, permitindo que o usuário interaja com a IA enquanto navega. Veja um exemplo na imagem abaixo.

Para usar a Aria, é preciso abrir a IA do navegador na barra lateral e fazer login ou se cadastrar em uma conta gratuita do Opera, caso o usuário ainda não tenha uma. O navegador também fornece acesso rápido ao ChatGPT, a partir da barra lateral.

Vale citar que a assistente inteligente também estará disponível na versão mobile do Opera One para celulares com Android, a qual deve ser lançada em breve.

Tab Islands, uma forma inteligente de agrupar abas

Outra novidade interessante do Opera One são as "Tab Islands", ou "Ilhas de Abas", em português. Trata-se de um recurso que agrupa as guias de forma automática, com base em seu contexto, para organizar melhor a navegação.

"Digamos que você tenha acessado o Booking.com e começou a comparar hotéis. Essas abas serão automaticamente agrupadas em uma ilha. Mais tarde, você pode abrir o Gmail e começar a trabalhar em alguns e-mails de trabalho – então o navegador abrirá uma nova Tab Island para isso", explicou a Diretora de Produto da Opera, Joanna Czajka, em entrevista ao TechTudo.

É possível manter diferentes contextos de navegação separados, mover abas, agrupá-las para torná-las menores e retornar a elas mais tarde ou salvá-las em marcadores ou quadros. O usuário também pode criar uma ilha manualmente e usá-la como um recurso de agrupamento inteligente.

O recurso é semelhante aos grupos de abas do Chrome, mas funciona de modo mais inteligente. Conforme navegam e mais ilhas de abas são criadas, os usuários do Opera One podem distinguir os tópicos em que estavam concentrados e alternar entre eles com muito mais facilidade.

Novo design e arquitetura tornam navegação mais fluida

A interface do Opera One foi repaginada de acordo com a filosofia do Design Modular. Na nova versão, conforme os recursos são adicionados ou as guias são abertas, os elementos no respectivo módulo se ajustam automaticamente para liberar espaço, trazendo apenas os recursos principais para o primeiro plano. Assim, a interface do browser muda conforme as necessidades do usuário e seu comportamento de navegação. O objetivo do recurso é evitar o acúmulo de ícones e atalhos inativos, de modo que o usuário tenha uma experiência de navegação mais fluida e focada.

Além de repensar o design da interface, a Opera também reestruturou o browser e implementou uma nova arquitetura de navegador com um compositor multithreaded, ou seja, que executa em massa várias threads em um mesmo processo. Graças a ele, o Opera One pode lidar com animações e transições avançadas e, consequentemente, fornecer uma experiência mais suave e responsiva de navegação e consumo de conteúdo.

Como baixar o Opera One

O Opera One está disponível para computadores com sistemas Windows, macOS e Linux. Para baixá-lo, basta acessar "https://www.opera.com/pt-br/one" (sem aspas) e clicar no botão "Baixe Agora", no canto superior direito da tela.

