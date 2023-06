Outlook fora do ar: e-mails da Microsoft e Hotmail têm problemas hoje

O Microsoft Outlook está fora do ar e com problemas para exibir e-mails nesta segunda-feira (05), de acordo com depoimentos de usuários no Twitter. No Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas na web, as buscas por "Outlook fora do ar", "Outlook com problemas", "Outlook caiu" e "Hotmail fora do ar" aparecem com aumento repentino. O Downdetector, plataforma que faz o mapeamento do funcionamento de serviços online, chegou a registrar 624 notificações às 11h20 e, às 11h49, o site já apontava um pico de 1.389 notificações.