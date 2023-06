Pikmin 4: veja gameplay, data de lançamento e mais detalhes do jogo

Pikmin 4 é a continuação da clássica franquia da Nintendo que mistura exploração, quebra-cabeças e estratégia em tempo real. Com lançamento agendado para 21 de julho, o título chega exclusivamente ao Nintendo Switch e busca refinar a gameplay já conhecida pelos fãs. Além disso, o game adiciona novidades, como a possibilidade de fazer expedições à noite e novos tipos de Pikimin para adicionar no seu grupo. O game promete ser a melhor porta de entrada para a série, que ainda é um tanto nichada entre os jogadores.

Vale lembrar que o game chega com legendas em português do Brasil e se junta ao catálogo crescente de títulos localizados da Nintendo, que também inclui Super Mario Bros. Wonder. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz detalhes de gameplay e outras novidades de Pikmin 4. Confira:

Pikmin 4 é novo lançamento da clássica franquia da Nintendo que chega com legendas em português do Brasil

Data de lançamento de Pikmin 4

Pikmin 4 está em desenvolvimento exclusivamente para Nintendo Switch e tem lançamento agendado para 21 de julho de 2023. Ele já está em pré-venda por R$ 299 na loja digital da Nintendo e chega com legendas totalmente em português do Brasil. É possível fazer download de uma versão de demonstração gratuita para experimentar o game. Essa é uma excelente oportunidade para conhecer a sua proposta e decidir se vale a compra.

Gameplay de Pikmin 4

Pikmin 4 consiste em controlar um capitão da Brigada de Resgate, cujo objetivo é resgatar outros oficiais que estão em apuros em um planeta hostil. Para isso, será possível contar com a ajuda dos Pikmin, pequenas criaturas semelhantes a plantas que podem ser cultivadas e utilizadas em diferentes tarefas.

O jogador é capaz de plantar e comandar vários Pikmin ao mesmo tempo, como se fosse um exército. Nesse sentido, o jogo se assemelha bastante a jogos de estratégia em tempo real, tais como Age of Empires. Essas criaturinhas são bastante vulneráveis a predadores, mas juntas são bastante poderosas.

Pikmin 4 coloca os jogadores para controlarem um oficial espacial

As habilidades dos Pikmin variam de acordo com suas cores. Os azuis, por exemplo, são capazes de transportar tesouros ou enfrentar criaturas sobre a água. Já os vermelhos são resistentes a fogo, enquanto os amarelos podem direcionar correntes elétricas. É preciso levar as singularidades do seu grupo em consideração na hora de enfrentar perigos e resolver quebra-cabeças durante as expedições.

O jogo também traz alguns novos tipos de Pikmin. Entre eles estão os de gelo, que podem criar pontes sobre a água ou congelar inimigos; e os pirilampos, que são bastante úteis em missões no escuro graças à sua bioluminescência. Isso é especialmente útil agora que o jogo traz missões à noite pela primeira vez, momento em que os predadores ficam muito mais agressivos e atacam a base do jogador.

Os Pikmin têm diferentes habilidades e resistências, então é preciso utilizá-los estrategicamente

Outras mecânicas de Pikmin 4

Pikmin 4 traz fases que incluem outras missões principais, indo além do resgate de capitães. É preciso coletar recursos para melhorar a nave, descobrir novas áreas, entre outras tarefas importantes que devem ser realizadas antes do anoitecer. O jogador também conta com o apoio de Otchin, um carismático cachorrinho que ajuda com a coleta de recursos e até mesmo em combate. Ele começa muito pequeno e sem muitas habilidades, mas depois consegue ajudar em várias tarefas e serve até mesmo de montaria.

Como esse é um jogo em que a tomada de decisão pesa bastante e os Pikmin morrem com facilidade, agora existe uma função de retroceder alguns minutos no tempo para consertar um erro. Entre as novidades também está um modo multiplayer competitivo chamado de Dandori Battle. Essa palavra japonesa diz respeito a planejar as coisas com antecedência e trabalhar com eficiência. Nesse sentido, ganha o jogador que coletar mais tesouros e criar um exército maior dentro do tempo limite.

Por fim, o jogo também traz um modo cooperativo bastante simples. O segundo jogador controla apenas uma mira, em que pode disparar pedras para atordoar inimigos ou liberar itens úteis no inventário. Apenas o primeiro jogador é capaz de comandar o capitão e o seu exército de Pikmin. Vale notar que os modos multiplayer estão disponíveis apenas localmente.

