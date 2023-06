Pix da Caixa fora do ar hoje? Usuários relatam instabilidade no serviço

De acordo com o Google Trends, ferramenta que mostra as pesquisas feitas no buscador em tempo real, termos como "pix indisponível caixa", "nao consigo fazer pix na caixa", "caixa pix fora do ar", e "pix da caixa fora do ar"tiveram aumento repentino na última hora. Nas redes sociais, há relatos de instabilidade em outros dias dessa semana. Usuários reclamam que o Pix da Caixa tem caído constantemente e impede as transferências imediatas.