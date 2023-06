Pix da Caixa fora do ar: serviço sofre com instabilidade pelo segundo dia

O Pix da Caixa está fora do ar pelo segundo dia consecutivo nessa sexta-feira (30). De acordo com usuários nas redes sociais, o aplicativo Caixa Tem passa por uma instabilidade que impossibilita a transferência de dinheiro pelo serviço. O problema parece ser semelhante ao relato de quinta-feira (29), quando o Pix da plataforma também ficou fora do ar. No Downdetector, ferramenta que monitora a queda de serviços, as reclamações chegaram a 193 notificações às 12h03. Segundo o portal, o problema começou por volta das 10h50.

O TechTudo testou o Pix da Caixa e também não teve sucesso com a transferência. Em nota, a assessoria do banco informou que "o funcionamento do Pix apresentou instabilidade no final da manhã e início da tarde" e acresentou que por volta de 14h30 o serviço já operava normalmente.

1 de 1 Pix da Caixa apresenta instabilidade nesta sexta-feira (29) pelo segundo dia consecutivo — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Pix da Caixa apresenta instabilidade nesta sexta-feira (29) pelo segundo dia consecutivo — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

No Google Trends, ferramenta que mostra as pesquisas feitas em tempo real no buscador, houve picos para termos como "Pix da Caixa fora do ar hoje", "Pix em análise demora quanto tempo" e "Caixa com problema no Pix". É um caso bem semelhante ao que aconteceu na última quinta-feira (29), quando também houve um problema de instabilidade com o serviço.

De acordo com usuários, as tentativas de fazer o Pix pelo Caixa Tem geraram a seguinte mensagem "transação indisponível no momento. Efetue um novo acesso e tente novamente em alguns instantes". Nas redes sociais, diversos deles relataram os problemas e as dificuldades em lidar com a plataforma da Caixa. Além disso, muitos se mostraram impacientes com a recorrência desse tipo de problema com o serviço.

Com informações de Downdetector e Google Trends

