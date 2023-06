Pix Itaú fora do ar? Serviço apresenta instabilidade nesta segunda-feira

Ao tentar usar o pix do Itaú no aplicativo, o usuário recebe a seguinte mensagem: "Estamos com instabilidade no PIX. Por favor não refaça a operação e aguarde que em breve será normalizado". No caso de transferências para outros bancos, as mensagens são "a instituição de destino não está respondendo" ou "pagamento rejeitado pelo PSP do recebedor".