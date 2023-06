Por que a maçã da logo da Apple tem uma mordida? Desvendamos o mistério

A logo da Apple é famosa por estampar diversos produtos da companhia, mas poucas pessoas sabem por que o desenho da maçã atrás do iPhone ( iOS ) tem uma mordida, mas o mistério finalmente foi revelado. Na verdade, a explicação é bastante simples: falta um pedaço no desenho da Apple para evitar que usuários confundam a maçã com uma cereja.

O americano Rob Janoff, um designer gráfico de logotipos e identidades corporativas, foi quem desenhou a maçã como a conhecemos. Várias teorias surgiram no imaginário popular sobre qual teria sido a inspiração para o design: de histórias relacionadas ao mito de Adão e Eva a cientistas que revolucionaram o pensamento científico, como Isaac Newton e Alan Turing. Veja, a seguir, os detalhes que fizeram Janoff chegar ao resultado final e confira como a logo da Apple mudou ao longo dos anos.

A Apple foi fundada em 1976 pelos amigos Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. A ideia do nome da companhia partiu de Jobs e a explicação é igualmente simples: em uma entrevista em 1981, ele declarou que batizou a empresa com esse nome porque gostava de comer maçãs.

O primeiro protótipo de logomarca da gigante da tecnologia foi desenvolvido no mesmo ano de fundação da companhia, em 1976, pelo co-fundador Ronald Wayne. Ele, que vendeu sua parte na empresa por cerca de US$ 800 (cerca de R$ 3,8 mil, em conversão direta) pouco tempo depois, realmente se inspirou no físico inglês Isaac Newton para projetar o desenho. O design feito por Wayne representava Newton abaixo de uma árvore momentos antes de ser atingido na cabeça por uma maçã, relembrando a história clássica que teria inspirado a formulação do conceito de gravidade.

No entanto, o desenho de Wayne foi substituído logo depois por ser considerado muito complexo e ultrapassado. Além disso, acredita-se que Jobs também tinha preocupação com a impressão do logotipo em escalas menores. Por isso, no ano seguinte, ele contratou Rob Janoff para fazer o redesign da marca; quando surgiu o desenho da maçã como conhecemos hoje.

Ele substituiu a imagem de Newton sentado sob a árvore por uma maçã com uma mordida que se fundia com a palavra "apple", em caixa baixa. A maçã também trazia um esquema de cores similar ao de um arco-íris, que teria sido um pedido de Jobs para "humanizar" a companhia.

Ao longo do tempo, a logo mudou pouco. Em 1984, a palavra "apple" foi removida, reduzindo a logo apenas ao desenho da maçã. Já em 1998, ela deixou de ter cores, assumindo a imagem sólida de uma maçã preta. Em 2001, o desenho ganhou mais profundidade para combinar com os aparelhos da época, e, desde então, não houve mudanças significativas no design da marca.

Durante uma entrevista em 2009, Janoff contou os motivos de inspiração para o desenho que, hoje, marca gerações. Ele revelou que, diferentemente de Wayne, não se inspirou em Newton para formular o design e, embora gostasse da história envolvendo Turing - considerado pai da computação, que teria se suicidado após comer uma maçã envenenada - ele não a conhecia na época.

Janoff também contou que não recebeu nenhuma orientação específica de Jobs para desenvolver o desenho e que a razão da maçã ter uma mordida leva em consideração proporções de escala. Nesse sentido, por mais que a logo seja impressa em um tamanho menor, as pessoas ainda serão capazes de reconhecê-la como uma maçã, e não como uma cereja.

