Prime Day 2023 terá conteúdos de Diablo 4 e jogos grátis via Prime Gaming

Diablo IV e Overwatch 2 estão entre os jogos com conteúdo disponível no Prime Gaming — Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment

Como resgatar conteúdo no Prime Gaming?

Depois de realizar sua assinatura no Amazon Prime Gaming, tudo que você precisa fazer é acessar a página do serviço. Todas as novidades anunciadas pela Amazon estarão lá para serem coletadas. Vale ressaltar que promoções um pouco mais antigas também aparecerão, caso o período de resgate ainda não tenha se encerrado. Por exemplo, jogos como Neverwinter Nights: Enhanced Edition, Sengoku 2, Mutation Nation e Over Top foram anunciados em outro momento, mas seguem disponíveis para resgatar, caso você tenha interesse.

Além dos jogos que a Amazon destacou que poderão resgatados até o Prime Day, a empresa também informou que os jogos Autonauts e Revita aparecerão para os assinantes nesta quinta-feira (22), enquanto Roguebook, Once Upon a Jester e Gems of Destiny: Homeless Dwarf chegarão no dia 29 de junho.

Entre na página do Prime Gaming com sua conta acessada e resgate jogos e conteúdo que você desejar — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Jogos gratuitos até o Prime Day

Prey - disponível nesta quarta-feira (21) via GOG.com

Prey é um jogo lançado em 2017, desenvolvido pela Arkane Studios e publicado pela Bethesda. Trata-se de um game de tiro em primeira pessoa e com elementos de RPG e mundo aberto. A trama acontece no ano de 2032 e coloca os jogadores no interior de uma estação espacial conhecida como Talos I. A princípio, a tripulação serviria como cobaia de um experimento, mas nada sai como planejado, e você precisará encarar alienígenas para sobreviver.

Prey se passa na Talos 1, uma estação espacial orbitando a lua no ano de 2032. — Foto: Reprodução/Steam

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition - disponível no dia 27 de junho no Amazon Games

Baldur's Gate II: Enhanced Edition (2013) é o remaster do clássico Baldur's Gate II: Shadows of Amn de 2000. Essa pode ser uma ótima oportunidade para conhecer ou revisitar esse RPG do universo de Dungeons & Dragons. Durante a jogatina, é preciso reunir um grupo de heróis aventureiros em uma aventura onde suas decisões poderão mudar os rumos da história.

Baldur's Gate II: Enhanced Edition é o remaster do clássico RPG de 2000 — Foto: Divulgação/Overhaul Games

Shovel Knight: Showdown - disponível no dia 6 de julho via Amazon Games

Para os fãs de jogos de luta em plataformas, como Super Smash Bros. Ultimate e Brawlhalla, Shovel Knight: Showdown deve entregar muita diversão. O jogo foi lançado em 2019 e conta com personagens já conhecidos da franquia Shovel Knight. São dezenas de lutadores para jogar no modo multiplayer até quatro jogadores ou no modo história para conhecer um pouco mais cada um dos personagens. Por sinal, alguns desses lutadores são jogáveis pela primeira vez na franquia.

Shovel Knight: Showdown conta com personagens conhecidos jogáveis pela primeira vez na franquia — Foto: Divulgação/Yacht Club Games

Star Wars: The Force Unleashed - disponível no dia 10 de julho via Amazon Games

Em Star Wars: The Force Unleashed, lançado em 2009 pela LucasArts, o jogador assume o papel de "aprendiz secreto" de Darth Vader. O game leva elementos de ação, aventura e hack and slash e mostra com um pouco mais de detalhes o lado dos vilões na trama. Tanto que você será colocado em rota de colisão com Luke Skywalker.

Star Wars: The Force Unleashed conta a história de um aprendiz secreto de Darth Vader em um jogo cheio de ação — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Com informações de Prime Gaming