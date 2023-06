PS Plus de julho terá Call of Duty: Black Ops, Alan Wake e mais jogos

Call of Duty: Black Ops Cold War e Alan Wake Remastered são os destaques entre os jogos gratuitos mensais para assinantes da PS Plus em julho de 2023. Os games serão adicionados e ficam disponíveis ao longo do mês no PlayStation 5 ( PS5 ) ou PlayStation 4 ( PS4 ) em qualquer opção do serviço: Deluxe, Extra ou Essencial. Outro título que também chega aos dois consoles neste formato é Endling: Extinction is Forever, jogo de ação estrelado por uma raposa que deve conduzir seus filhotes à sobrevivência na natureza. Os downloads chegam aos assinantes a partir de 4 de julho. Veja, a seguir, mais detalhes sobre cada um dos games.

Jogos mensais da Ps Plus incluem COD e Alan Wake

Call of Duty Black Ops Cold War - PS5, PS4

Lançado em 2020, Call of Duty Black Ops Cold War é mais um título da série de FPS e guerra da Activision, desta vez com produção da Treyarch e Raven Software. É o quinto capítulo da “saga” Black Ops, que se passa nos anos 80, durante a Guerra Fria, e traz algumas campanhas inspiradas em histórias do mundo real, como normalmente ocorre na franquia.

COD Black Ops Cold War se passa na Guerra Fria

A história envolve países como Rússia, Estados Unidos e Vietnã, e os jogadores podem acompanhar a campanha com um personagem criado do zero. O game tem bastante ação dividida com a narrativa em várias fases, mas há um grande foco no multiplayer – incluindo um modo Zumbis, que volta nesta versão com direito a mini-campanha chamada de “Éter Sombrio”. Há outros diversos modos online, para até 40 participantes.

Alan Wake Remastered | PS5, PS4

Lançado em 2021, Alan Wake Remastered é um relançamento do jogo de 2010 que virou multiplataforma. Nesta aventura acompanhamos o personagem do título, que é um escritor que deve se aventurar para descobrir mais segredos de uma cidade chamada Bright Falls, localizada nos Estados Unidos.

Alan Wake chega em versão remasterizada

O game é em terceira pessoa e tem elementos de suspense e terror. Muitos o comparam com Silent Hill, mas há personalidade própria o suficiente para ser um título totalmente inédito para quem nunca jogou nenhum dos dois. É preciso investigar elementos de cenários com sua lanterna e interagir com outros personagens para descobrir mais sobre a trama.

Endling: Extinction is Forever | PS5, PS4

Em Endling: Extinction is Forever, o jogador é uma raposa que cuida de seus filhotes na natureza. É preciso acompanhar suas crias por meio de vários cenários e realidades da natureza que vão atrapalhar seu caminho, como chuvas e tempestades, além de queimadas. O título é 3D, mas com jogabilidade 2D.

Endling - Extinction is Forever é um game de 2022

A jornada da raposa acontece por ser a última mãe de sua espécie. A missão é chegar até um santuário onde poderá procriar e prolongar sua prole. O jogador pode saltar, correr, carregar os filhotes e resolver quebra-cabeças para avançar.