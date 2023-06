PS5 e os gráficos de nova geração: ray tracing, 4K e HDR

A nova geração de consoles chegou com uma bela evolução gráfica e de performance: novos jogos se aproveitam da maior resolução, da fidelidade nas cores e movimentos, no maior poder visual e até dos efeitos mais realistas de sombras, luzes e reflexos. Os games para Playstation 5 usam tudo isso para entregar experiências cada vez mais impressionantes. A Americanas explica essa evolução para você.

Especificações do PS5

O PS5 foi lançado em novembro de 2020 em duas versões: a tradicional, com leitor de discos Blu-Ray Ultra HD, e a versão digital. E com exceção do drive para disco, os dois consoles contam com as mesmas especificações técnicas: CPU AMD Zen 2 de 3,5 GHz, SSD personalizado de 825 GB super-rápido, processador gráfico de 10,28 Teraflops em 2,23 GHz, 16 GB de memória RAM GDDR6 e sistema de áudio Tempest Engine, com altíssima fidelidade e qualidade de som.

Na prática, isso significa uma performance sem travamentos, com telas de inicialização, abertura de jogos, carregamento de novas fases e alternância entre games com muito mais agilidade do que acontecia na geração anterior, do Playstation 4. Outra vantagem é na prontidão de resposta aos comandos no controle DualSense.

Os novos controles, inclusive, são um destaque do PS5. O DualSense possui feedback háptico, realizado por uma série de dispositivos de vibração. Com isso, o acessório pretende criar mais sensações no jogador e deixar as experiências de games mais imersivas.

Por exemplo, se você está dirigindo um veículo em um game que utiliza os recursos do DualSense, o controle tem uma vibração leve e contínua, porém, se seu personagem é atacado, o controle vai vibrar mais freneticamente. Contribuem para a experiência os pequenos alto-falantes, que tocam sons diferentes do que está saindo das caixas de som da TV.

E falando em som, outra diferença que os donos de PS4 notam, quando mudam para o PS5, é o silêncio das ventoinhas, mesmo em jogos graficamente exigentes.

Evolução gráfica no PS5

Sobre o poder gráfico do Playstation 5, o console tem suporte a resoluções 4K e 8K e taxa de atualização de até 120 Hz, desde que conectado a uma Smart TV compatível com essas qualidades, via HDMI 2.1.

O PS4 só era capaz de rodar jogos em resoluções de até 1080p, o chamado Full HD. Apenas filmes, séries e shows em Blu-Ray ou streaming podiam ser exibidos em 4K. Na nova geração, o suporte é nativo 4K, ou seja, tem resolução quatro vezes maior do que o Full HD, com imagem mais rica e cheia de detalhes.

Segundo a Sony, o PS5 também é compatível com telas 8K. Atualizações de software do sistema vão aprimorar o console para gerar resoluções de até 8K quando o conteúdo estiver disponível, com suporte de software.

Deveremos ver uma evolução gráfica ainda maior num futuro próximo, principalmente, com mais games sendo lançados exclusivamente para a nova geração, sem preocupação em rodar também no PS4.

Até o momento, você pode jogar Marvel's Spider-Man: Miles Morales em 30 frames ou quadros por segundo (fps) e 4K, ou em 60 fps com resolução de 1440p, o chamado QuadHD, para um modo voltado à ação e jogabilidade.

Em God of War: Ragnarök, também há opção pela qualidade gráfica, com resolução 4K e 30 fps, ou a opção pela performance, com resolução 2K QuadHD e 60 fps.

Isso significa que os estúdios precisam polir os games com muito mais cuidado, explorando o potencial da nova geração, ao investir em texturas, cores e detalhes com muito mais riqueza, para combinar com a velocidade de processamento do PS5.

Qual a vantagem do HDR e do Ray Tracing?

O PS5 tem suporte para Ray Tracing, recurso que deixa os games mais realistas. Essa tecnologia trabalha efeitos de iluminação, sombra, reflexos e contrastes em tempo real, simulando as trajetórias de raios de luz da forma mais próxima da realidade.

Na prática, isso deixa os visuais ainda mais deslumbrantes, principalmente nos cenários e ambientes, sejam florestas cortadas por raios de sol vindos de cima ou visuais noturnos de cidades cheias de luzes, neons e vitrines.

As GPUs e placas de vídeo mais modernas, como a que equipa o PS5, conseguem renderizar personagens, objetos e cenários 30 vezes por segundo, pelo menos, com mais de 2 milhões de pixels sendo trabalhados simultaneamente.

Já o HDR (High Dynamic Range) é uma tecnologia usada para reproduzir uma maior gama de cores e nível de contraste, balanceando o brilho e o volume de cor. O resultado é uma imagem mais realista e gráficos mais bonitos nos consoles.

Pode ser preciso ativar o recurso de HDR no menu da sua Smart TV ou monitor e também ajustar o modo da tela. Especialistas recomendam usar o modo Jogo ou Game da TV, ou escolher modo Cinema HDR, para garantir uma maior dinâmica de cores.