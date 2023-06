PS6: Sony não dará detalhes à Activision em caso de venda para Microsoft

O PlayStation 6 (PS6) ainda não tem previsão de chegada e tampouco rumores relacionados, mas já é tema de discussão no mundo dos games. A Sony Interactive Entertainment, por meio de seu CEO Jim Ryan, afirmou à Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos que não poderá compartilhar detalhes do futuro console com a Activision caso a empresa seja, de fato, comprada pela Microsoft. A conversa do chefe da Sony com a comissão que aplica a lei antitruste dos EUA foi encontrada em um testemunho de abril deste ano publicado no site Axios pelo repórter Stephen Totilo, mas conta com partes censuradas pelo sigilo do caso.