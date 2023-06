Quando estreia a 3° temporada de The Witcher? Veja data e horário

A terceira temporada de The Witcher estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (29) a partir das 4h (no horário de Brasília) dividida em duas partes. A primeira traz cinco novos episódios, enquanto o segundo volume, com três capítulos, chega ao streaming apenas em 27 de julho. Estrelada por Henry Cavill e Freya Allan, a série, considerada um dos maiores sucessos de audiência da plataforma, retomará a história de Geralt e Ciri, que agora estão em fuga com o objetivo de realizar o treinamento mágico da jovem garota.

Vale lembrar que a produção é baseada na série de livros do escritor Andrzej Sapkowski e tem como showrunner Lauren Schmidt Hissrich. Confira, a seguir, todos os detalhes da nova season de The Witcher, como sinopse, novos personagens e a despedida de Henry Cavill.

A terceira temporada de The Witcher chega ao catálogo da Netflix em junho e julho

O que esperar da 3° temporada?

Após os eventos das temporadas anteriores, Geralt (Cavill) se reencontra com a feiticeira Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) e juntos eles tentarão proteger Ciri (Allan), a "Criança Surpresa", que pode mudar o destino do mundo de The Witcher. Procurada pelos elfos, o império de Nilfgaard e pela Caçada Selvagem, Ciri não tem um lugar seguro para se esconder e Yennefer decide levá-la para a fortaleza de Aretuza, onde poderá ensiná-la sobre seus dons mágicos.

Novos personagens

Nesta temporada, novos nomes surgirão para dar vida a outros personagens na trama deste épico drama de fantasia, como Sam Woolf (Humans) no papel de Rience, Robbie Amell (The Babysitter) como Gallatin, Meng’er Zhang (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) dando vida à Milva, Christelle Elwin (Firecracker) vivendo Mistle e Hugh Skinner (Fleabag) como o Príncipe Radovid.

Além dos nomes principais, retornam para a terceira season de The Witcher Anna Shaffer (Harry Potter e o Enigma do Príncipe), Graham McTavish (Outlander), Mahesh Jadu (Marco Polo) e Bart Edwards (O Desafio).

Despedida de Henry Cavill

Em outubro de 2022, Henry Cavill revelou, em uma publicação em seu perfil no Instagram, que não retornaria ao papel de Geralt para a quarta temporada de The Witcher. O motivo oficial da saída do ator ainda é desconhecida, mas, segundo ele, "como acontece com os maiores personagens literários, eu passo a tocha com reverência pelo tempo gasto incorporando Geralt e entusiasmo para ver a visão de Liam Hemsworth sobre este homem tão fascinante e cheio de nuances".

Conhecido pelo seu papel na adaptação da trilogia Jogos Vorazes, Liam entrará para o elenco de The Witcher ainda sem saber ao certo como essa mudança afetará o futuro da produção. Em entrevista ao Yahoo News do Reino Unido nesta quarta-feira (27), o produtor executivo Steve Gaub afirma que Cavill saiu de cabeça erguida e "passando as rédeas como muitas franquias acabam fazendo, passando um personagem-título de um ator para outro, e estaremos em ótimas mãos com Liam".

Em coro com Tomek Baginski, também produtor executivo, ele afirma que a transição entre os atores vai ser "impecável" e combinará com o que foi estabelecido nas obras literárias. No entanto, ainda não foi esclarecido como a mudança vai acontecer para evitar spoilers.

