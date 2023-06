Quem criou o Pix? Entenda origem do meio de pagamento

O Pix caiu no gosto dos brasileiros. Desde seu lançamento, em 2020, o sistema de pagamentos instantâneos virou uma febre no país tanto por modernizar os mecanismos de transferências entre contas correntes quanto por simplificar pagamentos pelo celular, sem depender de cartões de débito. Para se ter ideia do sucesso, o sistema já foi até tema de festa de aniversário no Brasil. Apesar de ter sido lançado em 2020, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o serviço de transferências instantâneas foi idealizado e começou a ser desenvolvido em 2018, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Nas linhas a seguir, veja detalhes sobre a origem do meio de pagamentos do Banco Central do Brasil.