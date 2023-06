Quina de São João 2023: onde assistir sorteio ao vivo e ver resultado

O Sorteio da Quina de São João 2023 acontece neste sábado (24), às 20h (horário de Brasília). Quem acertar as cinco dezenas no concurso junino leva para casa o prêmio de R$ 200 milhões. Assim como ocorre na Mega da Virada, o valor do concurso não acumula. Os jogadores podem apostar até as 18h de hoje pelo aplicativo Loterias Caixa, no site da instituição ou em uma loteria presencial, marcando de 5 a 15 números dos 80 disponíveis. As dezenas sorteadas serão conhecidas às 20h em transmissão ao vivo no YouTube. A seguir, saiba como jogar, onde assistir ao sorteio e como ver o resultado da Quina de São João 2023.