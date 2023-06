Razer lança primeiro monitor de áudio intra-auricular para gamers

Visando ao conforto de todos os tipos de usuário, o Razer Moray traz na caixa três ponteiras diferentes para encaixe nos ouvidos. O produto possui acabamento premium, cabo em par trançado e já está disponível para compra no site oficial da marca e em nove RazerStores espalhadas pelo mundo. Ainda não há previsão de chegada ao Brasil.

A fabricante afirma que o produto consegue reduzir barulhos em até -36dB, mas, de acordo com o site Engadget, a Razer não teria como competir com outras marcas como a Audio Technica, a Sennheiser ou a Shure pelo mercado de monitores de áudio. Enquanto o Moray tem driver duplo com certificação de áudio THX, muitos modelos da concorrência já possuem três ou até mais drivers, por exemplo.