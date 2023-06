Reality 'Viajando com os Gil' mostra bastidores de uma turnê em família

O reality show Viajando com os Gil chega ao catálogo da Amazon Prime Video nesta sexta-feira (30). A produção original do streaming acompanha o cantor Gilberto Gil em sua turnê inédita "Nós a Gente" pela Europa e Marrocos, acompanhado de sua família. Em uma viagem de 36 dias, o artista e seus 28 familiares percorreram 15 países a bordo de um ônibus, com direito a muitas cenas exclusivas do clã vivendo e subindo aos palcos juntos em comemoração aos 80 anos do artista, comemorados em 2022.

Vale lembrar que esta é a segunda temporada do reality sobre os Gil, visto que no ano passado a família também protagonizou Em Casa com os Gil, onde foi apresentado aos fãs do ícone o confinamento do grupo durante a pandemia de Covid-19, bem como os preparativos para a turnê "Nós A Gente".

Reality mostrará os bastidores da turnê inédita "Nós a Gente", do cantor Gilberto Gil

Com seis episódios ao todo, o programa mostra os desafios da família de conviver e trabalhar juntos por um período tão longo, além de exibir apresentações com as músicas de Gilberto Gil na íntegra performada nos palcos da turnê pela família. Para o próprio Gilberto, em coletiva de imprensa para promover a série, a experiência foi boa, mas muito mais complicada que nas suas outras turnês. "Eu faço essas excursões na Europa desde 78, mas desta vez tinha todo o time da Conspiração, do Andruxa, as crianças pequenas. Foi parecido, mas mais complicado", ele revela.

Por isso, a experiência da primeira temporada, isolados em uma casa durante a pandemia da COVID, foi essencial para conhecer as câmeras e criar relações com a equipe de produção. “Acho que na primeira temporada a gente ficava mais em função das gravações em questão de roteiro. Na viagem, era a gente vivendo e eles gravando o que a gente vivia”, explica o neto Bento.

Gilberto Gil e família para a turnê "Nós, A Gente"

Flora Gil conta que a ideia de realizar a viagem foi de Preta, que não havia tido essa experiência com o pai antes. A filha de Gilberto Gil, também cantora, conta que os espectadores vão poder entender como a essência do patriarca está em todos os membros da família: “essa é uma homenagem para o meu pai em vida”, explica Preta.

Gabriel Gil, filho de Marília, revela que essa experiência com o avô foi importante para ver a responsabilidade que ele tem com o ofício da música. “Ficou muito forte para mim como ele vê o palco como um compromisso, como algo sagrado a ser entregue. Ele vê cada show com extrema seriedade e profissionalismo”.

Outro ponto de destaque da produção, dirigida por Andrucha Waddington, Pedro Waddington e Rebeca Diniz, é a nova versão exclusiva de Aquele Abraço, lançada para os 81 anos de Gilberto Gil, disponível no Amazon Music. Convidados especiais, como o rapper Xamã, a cantora Juliette e a atriz Fernanda Paes Leme, também aparecem.

Considerado um dos grandes artistas da MPB, Gilberto Gil ostenta uma carreira longeva marcada por grandes sucessos, como os hits "Tempo Rei" e "Vamos Fugir". Além disso, oficialmente na ativa desde 1962, o cantor octogenário também é vencedor dos prêmios Grammy Awards e Grammy Latino, e, atualmente, o astro ocupa a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras.

