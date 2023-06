Rebel Moon será novo filme de Zack Snyder na Netflix; veja detalhes

Rebel Moon, novo trabalho de Zack Snyder em parceria com a Netflix, ganhou mais detalhes com um trailer apresentado durante o evento TUDUM 2023, neste sábado (17). O vídeo mostrou um pouco dos bastidores da filmagem do longa-metragem, onde os espectadores puderam visualizar o trabalho do cineasta, os cenários, a criação de alguns efeitos especiais, entre outros. Logo, temos o destaque para breves comentários de Snyder, que afirmou pensar em toda a história de Rebel Moon há, pelo menos, 20 anos.