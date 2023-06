Resultado do jogo Brasil e Senegal gera memes; veja os melhores

O resultado do jogo entre Brasil e Senegal nesta terça-feira (20) não deixou os torcedores brasileiros felizes. A Canarinho foi derrotada por 4 a 2 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, mesmo saindo na frente na partida. O clima nas redes é de muito humor e, claro, reclamações. Os memes mostram que muitos ficaram desolados com a partida e lembraram do amargo placar de 7 a 1 contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.