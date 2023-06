Rocket League Server Status: jogo apresenta instabilidade nesta terça (27)

Rocket League apresentou uma instabilidade no início da tarde desta terça-feira (27). O game, que mistura futebol e automóveis com uma pegada arcade, registrou um problema que impede usuários de acessarem seus servidores. A busca por "Server Status" no Google, por exemplo, aumentou bastante, enquanto o Downdetector, site que acompanha o status de servidores online, aponta uma instabilidade com pico de 47 reclamações às 11h37, chegando aos 92 às 12h33. Apesar do número baixo, muitos relatos apareceram no Twitter, inclusive de usuários estrangeiros.