Round 6: segunda temporada tem elenco revelado no TUDUM 2023

A segunda temporada da série Round 6 teve seu elenco divulgado pela Netflix neste sábado (17). A novidade foi apresentada durante o evento TUDUM por meio de um trailer inédito exibido ao público. Ainda sem uma data de lançamento revelada pelo streaming, alguns dos principais nomes que retornarão à sequência é Lee Jung-Jae no papel do protagonista Seong Gi-hun, Lee Byung-hun como o vilão Hwang In-ho, Wi Ha-joon retornando como o policial Hwang Jun-ho e Gong Yoo como o recrutador do jogo.