Saiba quando o reencontro de Casamento às Cegas Brasil 3 vai ao ar

A terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil ainda não acabou. Após a estreia de mais dois episódios na última quarta (21), a edição ainda reserva um reencontro dos casais. A transmissão vai ser ao vivo na Netflix no dia 2 de julho, às 19h30. O casal de apresentadores casal Klebber Toledo e Camila Queiroz vai conversar com os participantes para saber detalhes da experiência, a lua de mel e quem continua ou não de aliança no dedo.

Nessa terceira temporada todos os 10 participantes encontraram suas almas gêmeas e subiram no altar. Entre os casamentos mais aguardados, estavam os dos pombinhos Ágata e Renan, Bianca e Jarbas e Karen e Valmir. Resta saber se as juras de amor profetizadas pelos integrantes do show durante a cerimônia são para sempre ou se houve alguma desistência no caminho.

Ágata e Renan tiveram uma cerimônia ao ar livre em Casamento às Cegas Brasil 3

Relembre a 3ª temporada (alerta de spoilers!)

Na primeira parte da terceira temporada, lançada em 7 de junho, o público conheceu os 10 participantes da edição e acompanhou as investidas nas cabines. O empresário Jarbas e a nutricionista Bianca já se conectaram com poucos momentos de conversa. Já o diretor comercial Valmir ficou conhecido como o "boy lixo" entre as mulheres após uma conversa incisiva demais com Maria. Mesmo assim, a advogada Karen resolveu dar uma chance ao competidor.

Vale lembrar que a atitude de Valmir em uivar depois da primeira noite com Karen foi outro momento que repercutiu entre os espectadores do reality, o que gerou memes até nas redes sociais da Netflix. Posteriormente, os novos casais foram se adaptando à nova rotina, excluindo os "contatinhos" do celular e participando de festas para conhecer os familiares de cada noivo e noiva.

A atitude de Valmir Reis em uivar depois do primeiro encontro com Karen repercutiu nas redes sociais

Já no nono episódio da temporada conferimos o casamento de Maria e Menandro, que quase não ficaram juntos, já que a empresária chegou a cogitar Valmir como pretendente. No fim, ela aceitou Menandro como seu esposo. Os demais casamentos aconteceram no décimo e último episódio, entre Ágata e Renan, Bianca e Jarbas, Daniela e Daniel e Karen e Valmir. Todos eles não desistiram do compromisso diante da juíza de cerimônia, dos familiares e amigos e dos apresentadores Klebber e Camila.