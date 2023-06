Samsung anuncia sua primeira smart TV OLED no Brasil; veja lançamentos

A Samsung anunciou, nesta terça-feira (6), o lançamento no Brasil do seu novo portfólio de smart TVs para 2024. O grande destaque é o primeiro modelo OLED 4K da fabricante no país, a S90C. Ela está disponível em versões de 55 e 65 polegadas, com preços a partir de R$ 6.999 e R$ 11.999, respectivamente — veja a lista de preços ao final da matéria.

Os lançamentos contemplam ainda as demais linhas de televisores da Samsung, incluindo a Neo QLED QN90C, repetindo a pegada gamer do ano anterior. O preço é a partir de R$ 4.499, na versão de 43 polegadas. Modelos QLED e Crystal UHD também receberam atualizações. A seguir, saiba tudo sobre os lançamentos da gigante sul-coreana no Brasil.

Samsung OLED

A Samsung finalmente lançou sua smart TV OLED e entra neste segmento no Brasil, até hoje comandado pela rival LG. Anunciada originalmente na CES 2023, ela agora desembarca no país em versões de 55 e 65 polegadas, e conta com tecnologia que promete evitar o efeito burn-in, um dos problemas mais comuns de painéis do tipo.

A smart TV tem taxa de atualização de 144 Hz, o que promete agradar bastante o público gamer com imagens mais fluidas. O painel combina a tecnologia característica da Samsung de pontos quânticos, o que deve garantir uma boa entrega de cores.

Em termos de recursos, ela conta com toda a plataforma Tizen, sendo compatível com o Gaming Hub. Segundo a fabricante, a demora para ingressar no segmento se deve ao cuidado para garantir a qualidade de imagem do OLED aliada a bons níveis de brilho e uma boa durabilidade. A versão de 55 polegadas da S90C está disponível para compra com preços a partir de R$ 6.999. A opção maior, de 65 polegadas, custa a partir de R$ 11.999.

Neo QLED 8K

A Neo QLED 8K foi contemplada com três lançamentos. O destaque é a QN900C, que chega na versão de 85 polegadas com painel mini LED de pontos quânticos e processador com inteligência artificial. A promessa é de brilho e contraste intensos e 100% do volume de cor. Há ainda a QN800C, que chega em três opções de tamanho: 65, 75 e 85 polegadas. O modelo “básico” da linha é a Q700C, disponível na versão de 55 polegadas.

Sobre a oferta de conteúdos em 8K, a Samsung firmou uma parceria com o YouTube para oferecer uma curadoria de vídeos na resolução mais alta, dentro do aplicativo nos modelos da marca. Junto aos aparelhos 8K, foi apresentada a soundbar Q990C, que oferece 11.1.4 canais e tem suporte a Dolby Atmos. A Samsung garante sincronia sonora perfeita entre os dispositivos.

Neo QLED 4K

A linha Neo QLED também recebeu atualizações. A “TV gamer” QN90 ganhou uma nova versão, com sufixo C. Assim como os demais modelos da série, o aparelho usa displays iluminados por mini LED. Ele está disponível em versões de 43, 50, 55 e 65 polegadas. Os preços são a partir de R$ 4.499, R$ 5.099, R$ 6.499 e R$ 10.499, respectivamente.

A QN85C é o modelo "de entrada" da linha. Ela está disponível em versões de 55, 65, 75 e 85 polegadas e conta com as principais tecnologias da irmã. Os preços começam em R$ 5.999, e chegam a R$ 21.999 para a maior versão. Todos os modelos Neo QLED 4K contam com a tecnologia de pontos quânticos e os mesmos recursos de inteligência artificial da linha 8K.

Crystal UHD e QLED

As linhas mais de entrada do portfólio 4K da Samsung receberam novos membros. Para a linha mais básica, a CU7700 e a CU8000 chegam como os modelos mais baratos de 2023 com acesso ao Gaming Hub. Os preços são a partir de R$ 2.299. Já a linha de pontos quânticos passa a contar com os modelos Q60C, Q70C e Q80C. O preço do primeiro modelo começa em R$ 3.599. Todos já estão disponíveis para compra no Brasil.

Smart TVs Samsung 2023 - preços Crystal UHD CU7700 43" R$ 2.299 Crystal UHD CU7700 50" R$ 2.699 Samsung QLED Q60C 55" R$ 3.599 Neo QLED 4K QN90C 43" R$ 4.499 Neo QLED 4K QN90C 50" R$ 5.099 Neo QLED 4K QN85C 55" R$ 5.999 Neo QLED 4K QN90C 55" R$ 6.499 Samsung OLED 4K S90C 55" R$ 6.999 Neo QLED 4K QN85C 65" R$ 8.999 Neo QLED 4K QN90C 65" R$ 10.499 Samsung OLED 4K S90C 65" R$ 11.999 Neo QLED 8K QN800C 65" R$ 13.999 Neo QLED 4K QN85C 75" R$ 15.299 Neo QLED 4K QN85C 85" R$ 21.999 Neo QLEd 4K QN800C 75" R$ 21.999

