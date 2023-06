Samsung Galaxy M32 recebe atualização de segurança de junho no Brasil

Segundo as informações divulgadas pela Samsung, a atualização mensal de junho busca corrigir 53 vulnerabilidades encontradas no sistema do Google, das quais três são consideradas críticas. As outras, no entanto, encontram-se na categoria de falhas de alto risco. Até o momento, poucas informações sobre as melhorias no Android foram divulgadas, mas estima-se que os dados completos sejam veiculados após o fim da distribuição do pacote.