Samsung Galaxy S23 FE tem imagens vazadas na Internet; confira

Algumas imagens de renderização divulgadas nesta quarta-feira (28) podem indicar qual será o design do Galaxy S23 Fan Edition (FE), um dos próximos lançamentos da Samsung. De acordo com as fotos publicadas pelo site SmartPrix em parceria com o perfil @OnLeaks, reconhecido pelos seus rumores certeiros, o novo aparelho não deve trazer surpresas no design e tende a ter a aparência igual aos Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus. Ainda não há previsão de quais países receberão o celular.