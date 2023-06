Samsung Galaxy S24 Ultra pode ganhar câmera com ainda mais zoom

O Galaxy S23 Ultra está há poucos meses no mercado e, mesmo assim, já há especulações acerca de seu sucessor. Com foco na futura câmera, o rumor aponta a possibilidade de o S24 Ultra renovar seu conjunto fotográfico por meio de uma lente telefoto com aproximação de até 5x. Por ora, não se sabe qual sensor seria substituído na nova geração, pois a família atual já carrega duas lentes teleobjetivas em seu arranjo, uma com zoom de 3x e outra de 10x. Se a projeção se confirmar, o vindouro da Samsung resgataria a tecnologia presente no Galaxy Note 20 Ultra , linha descontinuada pela fabricante.

Ainda em estágio inicial, as primeiras discussões sobre a câmera focada em zoom não fornecem detalhes extras, como resolução e afins. O que se espera, contudo, é que a empresa amplie a quantidade de megapixels para deixar a especificação à altura de concorrentes como o Huawei P60 Pro, que oferece uma câmera teleobjetiva de 48 MP.

Como mencionado, o sensor com zoom de até 5x não é uma novidade em telefones da Samsung. Por outro lado, ele seria uma novidade na família Galaxy S, que tem carregado as mesmas lentes com zoom de 3x e 10x há, pelo menos, três gerações. O único representante que se distanciou desta dinâmica foi o Galaxy S20 Ultra, de 2020, que inaugurou a aproximação digital de 100x com a ajuda de uma câmera telefoto de 48 MP e zoom óptico de 4x.

Além de remanejar algumas configurações do conjunto fotográfico, a empresa sul-coreana pode investir em novos recursos para os cliques com a ajuda de softwares. Isto resultaria em poucas mudanças físicas, mas ainda assim seria capaz de entregar imagens de qualidade. Até o momento, nada foi confirmado pela Samsung e, assim, as projeções ficam apenas no campo das especulações.

No que diz respeito às demais configurações do Galaxy S24 Ultra, não há muitas perspectivas, além de upgrades esperados entre trocas de gerações, como renovação do sistema operacional e otimização do processador. Quanto ao design, conversas iniciais pressupõem que a fabricante não deve apresentar alterações significativas na estrutura do aparelho.