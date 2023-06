Samsung Galaxy Watch de 2018 recebe atualização cinco anos depois

O Samsung Galaxy Watch lançado em 2018 recebeu uma nova atualização de software, nesta quinta-feira (15), cinco anos depois de seu lançamento. O novo firmware tem o objetivo de melhorar a qualidade dos sensores do relógio, para aumentar assim a precisão no rastreamento das atividades físicas e, por consequência, a aquisição dos dados de saúde do usuário, pelo menos é o que indica o changelog encontrado pelo site SamMobile.

O download está compilado sob o firmware R810XXU1GWE2 e tem apenas 34,4 MB de tamanho. Entretanto, o site alerta que o update estará disponível apenas na Suíça e em alguns “outros países europeus” neste primeiro momento. Não há como saber ainda quando esta atualização vai se propagar para o resto do mundo, porém, acredita-se que ele pode ser lançado “nas próximas semanas”.

2 de 2 Primeiro modelo do Galaxy Watch foi lançado em agosto de 2018 — Foto: Divulgação/Samsung Primeiro modelo do Galaxy Watch foi lançado em agosto de 2018 — Foto: Divulgação/Samsung

Pelo tamanho pequeno do download, é possível notar que o software do primeiro Galaxy Watch receberá uma atualização bem específica, sem nenhuma novidade de apps ou mudanças visuais. O smartwatch saiu de fábrica com o sistema Tizen 4 da Samsung instalando, mas recebeu atualizações até a versão 5.5.

Para saber se o seu dispositivo está apto para baixar a novidade, abra o aplicativo Galaxy Wearable no celular que está pareado com o relógio, toque na opção “Atualização de software” e, depois, selecione “Baixar e instalar”. Agora, basta seguir as instruções que aparecerem na tela.

O Galaxy Watch 6 deve ser lançado no segundo semestre de 2023 com tela maior do que o Galaxy Watch 5, sem aumentar o tamanho da caixa, segundo rumores que circularam no começo de abril. Neste caso, o novo display teria 1,47 polegadas de tamanho, contra 1,40 do modelo anterior.