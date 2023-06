Samsung lança fones Galaxy Buds temáticos de Pokémon; veja fotos

A Samsung anunciou o lançamento de três cases temáticos de Pokémon para os seus fones de ouvido da série Galaxy Buds 2 e do Galaxy Buds 2 Pro, nesta segunda-feira (26). Feitas em parceria com a The Pokémon Company, as caixinhas de transporte e recarga dos aparelhos Bluetooth estarão disponíveis na Coreia do Sul com o visual e as cores dos personagens Ditto, Jigglypuff e Snorlax.