Samsung lança monitor Odyssey OLED G9 com curvatura de 1800R

A Samsung lançou, nesta segunda-feira (12), no mercado internacional, o monitor gamer Odyssey OLED G9. O modelo, originalmente anunciado na CES 2023, tem 49 polegadas de tela com 1800R de curvatura, e painel OLED similar ao usado na nova smart TV da gigante sul-coreana . O display tem taxa de atualização de 240 Hz , tempo de resposta de 0,03 ms e traz resolução Dual QHD, de 5.120 x 1.440 pixels. Ele está disponível para compra no exterior por R$ 2.199,99, cerca de R$ 10.700 na conversão sem impostos. Não há previsão de lançamento no Brasil.

Também foi anunciada uma versão de 27 polegadas para o conhecido Smart Monitor M8, traz painel LCD com resolução 4K, taxa de atualização de 60 Hz e 400 nits de brilho máximo. Além disso, o monitor tem suporte para o padrão HDR10+, que tende a entregar um contraste mais nítido do que os monitores comuns, além de poder girar a tela em até 90 graus. Ele custa US$ 649,99, ou cerca de R$ 3.161 de acordo com a cotação atual do dólar, sem impostos. Também não foi divulgada uma data para a chegada do produto ao Brasil.

2 de 3 Smart Monitor M8 traz todos os apps da Smart TV Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Smart Monitor M8 traz todos os apps da Smart TV Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Odyssey OLED G9

O Samsung Odyssey OLED G9 é um monitor curvado feito a partir de um painel OLED, que tende a entregar mais qualidade de imagem e contraste em relação ao LCD e o LED normais. O aparelho também pode ser girado, tem 240 Hz de taxa de atualização, recurso bastante desejado por gamers Ele tem o processador Neo Quantum Pro, que promete entregar uma definição de imagem ainda melhor com cores pretas mais profundas, em contraste com as cores claras.

O monitor tem resolução de 5.120 x 1440 pixels e vem com proporção de tela de 49 polegdas com proporção 32:9. Além disso, o dispositivo promete um tempo de resposta de 0,03 ms, alinhado aos mais rápidos da categoria, com a ajuda do FreeSync Premium Pro, protocolo de conexão com placas de vídeo da AMD que promete reduzir significativamente a comunicação entre os dois eletrônicos.

O preço de lançamento é de R$ 2.199,99, cerca de R$ 10.700 sem considerar os impostos, mas ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Smart Monitor M8

O Smart Monitor M8 de 27 polegadas, como o nome indica, vem com apps de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, traz uma webcam com 2K de resolução para videoconferências e tem entrada USB-C. Além disso, o Smart Monitor M8 oferece suporte ao AirPlay, recurso que permite a conexão com dispositivos da Apple, e conta com o Samsung Gaming Hub, ferramenta de streaming de jogos presente nas TVs da marca.

O preço do M8 no lançamento é de US$ 649,99, o que equivale a R$ 3.161 sem considerar os impostos. Aqui no Brasil, o M8 está disponível em uma versão maior de 32 polegadas, que tem preço oficial de R$ 4.299.

3 de 3 Smart Monitor M8 pode ser virado em 90 graus — Foto: Divulgação/Samsung Smart Monitor M8 pode ser virado em 90 graus — Foto: Divulgação/Samsung

Com informações de Samsung, The Verge, MacRumors e TechRadar

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"