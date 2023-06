Site de inscrição no Enem 2023 tem instabilidade e trava com desafio

O site do Inep, no qual as inscrições para o Enem 2023 são feitas, apresenta instabilidade nesta terça-feira (13). Segundo relatos publicados nas redes sociais, o portal trava depois que a mensagem "antes de prosseguirmos, preciso que você resolva um desafio" é exibida. Este é um dos primeiros passos para os estudantes realizarem a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. O TechTudo fez o procedimento, e a falha foi confirmada nos testes.

Entramos em contato com o Inep para entender a instabilidade. Às 15h, o Instituto enviou um posicionamento ao TechTudo. “Nesta terça-feira, 13 de junho, a equipe técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) identificou uma inconsistência na Página do Participante do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem ), que impossibilitava a resposta ao desafio para iniciar a inscrição. Essa situação persistiu por poucos minutos e já foi normalizada", informou.

1 de 1 Erro de assistente virtual do Inep em meio a inscrições para o Enem 2023 — Foto: Reprodução/TechTudo Erro de assistente virtual do Inep em meio a inscrições para o Enem 2023 — Foto: Reprodução/TechTudo

As inscrições para o Enem 2023 podem ser feitas no portal do Inep, página de participante (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/). Neste endereço, uma conversa com uma robô chamada de Nanda é aberta, e o usuário indica se pretende fazer a sua inscrição no próximo Exame Nacional do Ensino Médio, ou se gostaria de consultar resultados de provas anteriores. Ao selecionar a opção de inscrição, a robô avisa que o usuário precisa completar um desafio de captcha para prosseguir. É neste momento que o site trava.

Além do erro com o captcha, os estudantes reclamam de instabilidades gerais no site, como dificuldades no carregamento. Segundo os relatos, também há problemas para acessar a Página do Participante do Inep.

As inscrições para o Enem 2023 começaram no dia 5 de junho e vão até a próxima sexta-feira (16). Neste ano, as provas estão marcadas para 5 e 12 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

