Skyrim supera 60 milhões de cópias e vira 7º jogo mais vendido da história

The Elder Scrolls V: Skyrim superou a marca de 60 milhões de unidades vendidas, tornando-se o 7º jogo mais vendido de todos os tempos. A informação foi revelada pelo diretor e produtor executivo da Bethesda , Todd Howard, durante uma entrevista sobre a grandiosidade de Starfield , próximo grande RPG da empresa. Ao confirmar os novos dados de vendas de The Elder Scrolls V: Skyrim, o game de RPG superou o clássico Super Mario Bros. com 58 milhões, mas segue abaixo de Mario Kart 8 Deluxe e seus 62 milhões.

Na entrevista sobre a quantidade de mundos diferentes em Starfield para o site de jogos IGN, Todd Howard comentou casualmente: "estamos aqui, 12 anos após Skyrim, olhando para um jogo que superou 60 milhões de cópias". Na mesma entrevista, o diretor, que já tem 52 anos, também comentou que o aguardado The Elder Scrolls 6 talvez seja seu último projeto, já que a Bethesda costuma demorar no desenvolvimento de seus títulos. "Se eu fizer as contas, eu não estou ficando mais jovem", disse Howard.

O novo número de vendas confirmadas indica que The Elder Scrolls 5: Skyrim vendeu 30 milhões de cópias apenas nos últimos 7 anos. O game que teve seu lançamento original em 2011 no PlayStation 3, Xbox 360 e PC já havia vendido 30 milhões de unidades até 2016, segundo a Bethesda. Desde então o jogo recebeu versões remasterizadas para mais consoles como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, entre elas a nova Anniversary Edition em 2021, uma versão para Nintendo Switch em 2018 e uma em realidade virtual em 2018.

Para fins de comparação, o game mais vendido de todos os tempos permanece sendo Minecraft que vendeu mais de 238 milhões de unidades, seguido por GTA 5 (Grand Theft Auto V) com 180 milhões e Tetris, com 100 milhões. As últimas posições há algum tempo contam com um empate entre Overwatch e The Witcher 3: Wild Hunt com 50 milhões cada. Confira a lista completa abaixo e seus números de vendas estimados.

Jogos mais vendidos de todos os tempos