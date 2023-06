Solteiros lotam as redes com memes de Dia dos Namorados; veja os melhores

O Dia dos Namorados acontece nesta segunda-feira, 12 de junho. Enquanto muitos casais celebram a data com jantares e comemorações especiais, os solteiros vão ao Twitter lamentar a falta de um amor ou fazer piada da solteirice — ou ambos. No microblog, não faltam memes sobre a tristeza de não ter um contatinho sequer para passar o dia e reclamações sobre a incompetência do cupido. Sobrou até para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva: durante a campanha eleitoral, ele brincou que todos os brasileiros estariam namorando durante o seu governo, e os internautas solteiros decidiram cobrar a promessa. A seguir, confira os melhores memes sobre o Dia dos Namorados.