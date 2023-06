Soul Fighter é novo evento da Riot; veja novidades no LOL, TFT e mais

A Riot Games revelou o evento Soul Fighter para os seus jogadores nesta segunda-feira (26). O evento de verão (do hemisfério norte, inverno no Brasil) é focado no período de férias escolares e vai durar seis semanas. Serão diversos novos conteúdos para League of Legends (LOL), Wild Rift , Teamfight Tactics (TFT) e Legends of Runeterra (LoR) , com início previsto para o dia 20 de julho. As skins, modos e mecânicas de jogos são inspirados na cultura dos jogos de luta, além dos arcos de torneios nos animes em geral. A seguir, saiba tudo sobre o esperado evento da Riot .

Soul Fighter leva os jogadores para um universo alternativo em relação à lore oficial do League of Legends. O cenário será um mundo repleto de cores e diversidade, onde os campeões lutam no Torneio das Almas, competição organizada por uma figura chamada Olho de Deus. Esse personagem é um ser misterioso, que coloca os participantes para provar sua força até que reste apenas um sobrevivente. Para vencer, será necessário muito treinamento e dedicação, além de aprender novas habilidades no processo.

League of Legends

Em League of Legends, novas skins estarão disponíveis junto ao Passe Soul Fighter 2023. Samira, Viego, Pyke, Sett, Lux, Jhin, Evelynn e Gwen receberão novos visuais temáticos do evento, assim como Shaco, que ganhará dois (um deles sendo uma versão prestígio). Haverá ainda o lançamento oficial de Naafiri, a nova campeã do LOL, que também terá uma skin própria específica para o evento.

Arena será o novo modo de jogo em League of Legends. Os jogadores precisarão se dividir em quatro duplas, que se enfrentam em diferentes rodadas, até que sobre apenas uma dupla, que será consagrada como a grande campeã. Ao todo, serão quatro campos diferentes, cada um com seus obstáculos e singularidades. Vale comentar que, a cada etapa, os jogadores receberão aprimoramentos para fortificar o seu poder de combate.

Já no cliente do LOL, os usuários poderão viver uma experiência do Torneio das Almas, na qual controlarão Samira para ganhar reputação e pontos de estilo. A personagem lutará contra os outros dez campeões do torneio, sendo necessário desbloquear novas habilidades para ela. Os jogadores poderão adquirir estes poderes e destravar novos oponentes jogando partidas do MOBA, assim como em outros eventos temáticos no passado.

TFT, LoR e Wild Rift

No Teamfight Tactics, além de novos estrategistas, pequenas lendas e uma arena temática (Arena Torneio das Almas), os jogadores também poderão aproveitar um outro modo de jogo. O Soul Brawn estará disponível por tempo limitado, com duas etapas dentro de uma partida: a Fase de Treinamento e a Fase de Torneio. Os desafiantes terão que se preparar para a batalha e participar de um campeonato eliminatório, sendo indispensável se comprometer em todos os momentos da jornada. Já em seu cliente, o TFT irá oferecer o Domo do Choncc, uma narrativa que trata da preparação de um lutador.

Wild Rift e Legends of Runeterra também receberão conteúdos exclusivos e diferentes para cada um dos jogos. Nilah, por exemplo, chega ao LOL mobile, assim como outras skins de personagens como Yasuo e Irelia. Por sua vez, o jogo de cartas da Riot Games ganhará um novo Passe de Evento, com emotes inéditos e cosméticos dentro do game.

Vale comentar ainda que 20% do dinheiro arrecado pela Riot Games na skin ultimate da Samira e no Passe do Evento em League of Legends será destinado para o Fundo de Impacto Social da empresa. Soul Fighter chega aos games da Riot no próximo dia 20 de julho de maneira gratuita para todos os jogadores.