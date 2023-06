Spider-Man 2: diretores comentam gameplay e novidades em papo exclusivo

Marvel's Spider-Man 2 é o próximo jogo da Insomniac Games , dando sequência à franquia do Aranha iniciada no PlayStation 4 ( PS4 ). Ainda sem uma data de lançamento definida, o game promete aproveitar ao máximo a potência do PlayStation 5 ( PS5 ), trazendo Peter Parker e Miles Morales juntos em uma Nova York ainda maior, com os bairros do Queens e do Brooklyn. No último PlayStation Showcase , um trailer de gameplay mostrou Peter com a roupa preta do simbionte Venom, as web wings, pouco exploradas nos videogames do herói, e uma troca rápida entre os dois personagens em meio à gameplay.

Em entrevista exclusiva no Brasil, o TechTudo conversou com Bryan Intihar, Creative Director, e Ryan Smith, Game Director, que comentaram as novidades vistas no vídeo, além de outros pontos sobre a história de Spider-Man 2, jogabilidade e os principais aspectos do game. Confira:

Narrativas conjuntas, mas cada um com suas singularidades

Ao trazer dois Homens Aranha, o novo título da Insomniac, publicado pela PlayStation Studios, dobra a aposta trazida ao PS4 com Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Se antes a ideia era apresentar um herói por vez, agora há dois protagonistas para atender, cada um com sua própria bagagem. Segundo os diretores, os momentos de cada um serão respeitados, apesar da storyline principal envolvendo ambos. Além disso, a ideia é atravessar o herói e falar um pouco sobre Peter e Miles enquanto pessoas reais.

“Nós vamos ter uma história principal, que fala sobre o que está acontecendo em Nova York, trazendo vilões como Kraven, mas também enredos separados para Peter e Miles, que terão suas próprias jornadas. Portanto, há toda a ação central, mas, ao mesmo tempo, a ideia é contar histórias humanas para ambos; falar sobre o que está acontecendo com eles quando não estão vestindo o uniforme (e como isso afeta suas vidas enquanto super-heróis).”

Outro ponto é a novidade de trazer os dois já “prontos”, sem toda a evolução dos personagens, bastante comum em produções relacionados ao Homem Aranha. Bryan Intihar, Diretor Criativo do game, afirmou ser um grande desafio, mas que, ao mesmo tempo, renova a experiência em relação aos outros jogos.

Já Bryan Smith trouxe outro aspecto importante dessa relação dupla: a gameplay. Para ele, as semelhanças entre os dois personagens são muito importante para que o jogador “se sinta ‘em casa’ ao lutar ou fazer acrobacias’”, mas também destaca as particularidades, que incluem também uma árvore de habilidades som suas respectivas diferenças.

“Na gameplay você pode ver o Peter com o simbionte, além dos poderes que vêm com ele, enquanto os poderes de Venom avançam em Miles aos poucos, ao longo da gameplay (é o caso dos poderes elétricos que ele usa no vídeo). Portanto, há diferenças, mas sempre mantendo a experiência clássica de Homem Aranha.”

Sistema de troca e a relação entre Peter e Miles no jogo

Durante a gameplay exibida no PlayStation Showcase, é possível ver um momento, em meio a uma missão específica, onde o jogador pula de Peter para Miles sem deixar a fluidez de lado (ainda que por meio de uma espécie de cutscene). Esse recurso remete a um dos grandes jogos dos últimos 10 anos: GTA 5, que trouxe três personagens jogáveis que podem ser trocados a qualquer momento durante a jogatina.

Em Spider-Man 2, isso vai acontecer de forma rápida, muito graças à potência do PlayStation 5 (PS5). É o que garante Bryan, que aponta duas maneiras de trocar de Aranha: em missões, de forma mais direcionada, intencional, ou no mundo aberto, de maneira mais flexível. Segundo o diretor criativo, há conteúdos específicos para cada um dos Aranha, além de quests comuns aos dois.

“A ideia de trocar rapidamente, como foi visto na gameplay, permite trazer a experiência completa de jogar como dois Aranhas diferentes, assim como aproveita todo o poder do PS5 pela velocidade com que a mudança se dá. Fica fluido, rápido e libertador, como acontece em uma luta ou em movimentos acrobáticos. Você pode estar passeando pela cidade, apertar um botão e trocar para o outro Aranha a qualquer momento.”

Sobre possíveis encontros entre os protagonistas por Nova York - que são raros, porém reais em Los Santos, no GTA 5, por exemplo -, nenhum dos diretores entrou em detalhes. “Nós queremos basicamente garantir às pessoas a ideia de como essa troca acontece. Em termos de conteúdo… vamos guardar para outro dia.”, limitaram-se.

Para além da troca, há uma variedade de opções para customizar Peter e Miles, em árvores de habilidade separadas. Segundo a equipe, mesmo assim a ideia central do Homem Aranha está mantida, e segue “unindo” ambas as experiências. “Você ainda sabe lutar, mas pode refletir quais habilidades são melhores para cada caso”, reforça Bryan. Ryan também destacou a importância dessa customização de cada um.

“Nós falamos bastante sobre a ideia de dois Homens Aranha, e achamos que, seja em uma missão ou na história como um todo, é interessante moldar os personagens conforme você deseja; ter esse poder de escolha. Há um senso de familiaridade independente de quem estiver sob controle, mas sem deixar de lado a singularidade que realça o ponto forte daquele heróis em particular.”

Essas diferenças podem fazer diferença durante um combate, por exemplo. A experiência principal mantida vai garantir uma boa jogabilidade com qualquer dos dois Aranha, que, vale dizer, não funcionarão como personagem secundário em uma luta: você controla apenas um de cada vez. Vale ressaltar que, nessa entrevista, não foi possível perguntar sobre um possível modo coop. Como dito pela própria Insomniac no Twitter, o foco é em uma experiência single-player (pelo menos é a posição oficial até o momento).

Novidades de gameplay e diferenças em Nova York

O vídeo revelado no Showcase traz algumas mudanças importantes, também destacadas pelos diretores. Entre elas está a adição dos bairros do Queens e do Brooklyn, além da ilha de Manhattan. Essas regiões trazem construções mais baixas, áreas residenciais e podem levar a experiências diferentes de jogo, inclusive com missões em múltiplos blocos da cidade.

Ryan afirma que a metrópole está bem maior em Spider-Man 2, e será possível transitar pela diferentes áreas de NYC com as web wings, que formam uma espécie de wingsuit para planar pelos ares. O recurso estará disponível tanto no uniforme de Peter, ainda que com o simbionte Venom, quanto no de Miles. A novidade promete otimizar bastante o tempo dos jogadores ao atravessar a cidade, como aponta Ryan.

“É um dos meus momentos favoritos por ser algo totalmente novo e que permite explorar de uma forma diferente. Você pode mirar em túneis de vento para aumentar a velocidade, por exemplo. Além disso, é algo construído como complementar ao tradicional web swinging. Você pode ganhar altura para ganhar velocidade e descer rapidamente.”

Essa é uma das formas mais práticas para chegar aos novos bairros, por exemplo, já que não há edifícios muito altos, tampouco onde atirar a teia na hora de atravessar os rios. Os túneis de vento citados por Ryan são circulos que, quando atravessados, empurram o Aranha para frente em velocidade, e há ainda um super-estilngue que permite saltos à distância, como também foi exibido na gameplay do Showcase.

“(Essas novidades) dão a sensação de que aquilo visto nos cinemas ou lido nos quadrinhos pode ser realmente jogado. O que fizemos, basicamente, foi pegar as coisas que as pessoas mais gostaram nos primeiros jogos e buscar uma forma de melhorar, aproveitando que o jogo está no PS5.”

Venom, mais vilões e lore do Aranha

O primeiro trailer de Spider-Man 2, exibido durante o PlayStation Showcase de setembro de 2021, trouxe, logo de cara, Peter e Miles confrontando Venom, clássico inimigo do Aranha nos quadrinhos e nos cinemas. Já em vídeos mais recentes, a Insomniac optou por trazer Kraven, pouco comum em produções do herói, e o Lagarto, que ‘estrela’ a missão da gameplay recente. Perguntado sobre outros vilões que podem aparecer, tanto Bryan prometeu: “teremos mais do que mostramos até agora”.

Ainda assim, o trailer deixa uma dúvida: quão afetado ficará Peter Parker com o uniforme do simbionte Venom? O diretor criativo foi um pouco fugaz na resposta, mas garantiu que os novos poderes virão em alguns momentos da história. “Vocês viram alguns desses ataques, finalizações… e também há coisas que não revelamos ainda sobre o simbionte e como ele age nos movimentos de Peter”, resumiu.

Sobre a troca de uniforme, então, não houve nenhum comentário, só a garantia de que “haverá opções”. Além disso, vale lembrar que o filme mais recente do Homem Aranha, Através do Aranha verso estreia nesta sexta-feira, 2 de junho, meses antes do lançamento do game, previsto para sair ainda em 2023. Sobre uma possível relação de conteúdos entre filme e jogo, os diretores reconheceram as conexões do passado, mas desviaram do assunto; “o foco é entregar para o jogo o mesmo que eles fazem para os filmes”.

Bem, se muitos assuntos ainda são proibidos sobre o título, a expectativa para mais novidades segue grande, sobretudo envolvendo essa relação entre Peter e Miles durante a gameplay. Os recursos apresentados no último trailer são interessantes e parecem justificáveis, como as web wings, acompanhando um mapa maior, assim como as web lines, que permitem uma jogabilidade mais stealth em alguns momentos. No mais, Ryan Smith garantiu que outras coisas virão, prometendo uma experiência completa para fãs do Aranha.