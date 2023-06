Spider-Man, FIFA e mais jogos ficam até 75% mais baratos nesta semana

Por sua vez, a plataforma Steam traz vários jogos de PC em oferta. Entre eles vale destacar a franquia Tomb Raider, que esbanja descontos variados desde os clássicos dos anos 90 à trilogia mais recente da Crystal Dynamics. Marvel’s Spider-Man Remastered e Control Ultimate Edition também estão entre os destaques. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

👉 Quais os melhores jogos do Homem-Aranha? Opine no Fórum do TechTudo

PlayStation

Vários jogos da Bandai Namco estão com descontos exclusivos até o dia 5 de julho na PlayStation Store. Entre os destaques estão Tales of Arise e a edição definitiva de Tekken 7 com preços mais acessíveis. Além disso, Kena: Bridge of Spirits e Bloodborne também chamam a atenção. Confira essas e mais ofertas da loja digital da Sony:

2 de 4 Kena: Bridge of Spirits é um jogo de ação e aventura que traz belos visuais que remetem às obras do estúdio DreamWorks — Foto: Divulgação/Ember Labs Kena: Bridge of Spirits é um jogo de ação e aventura que traz belos visuais que remetem às obras do estúdio DreamWorks — Foto: Divulgação/Ember Labs

FIFA 23 - R$ 74,72;

The Witcher 3: Wild Hunt - R$ 82,45;

Resident Evil 2 Remake - R$ 51,97;

Tales of Arise - R$ 105,43;

Tekken 7: Edição Definitiva - R$ 95,92;

Kena: Bridge of Spirits - R$ 96,70;

Bloodborne - R$ 87,25;

Sonic Mania - R$ 26,39;

Far Cry 6 - R$ 69,97;

Life is Strange: True Colors - R$ 119,96.

Xbox

Cyberpunk 2077 está com desconto por tempo limitado em preparação à chegada do seu novo conteúdo, Phantom Liberty. Entre as principais ofertas também estão Streets of Rage 4 e a coleção de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm. Veja os melhores descontos em games nos consoles Xbox:

3 de 4 Dark Souls 3 traz a mesma jogabilidade de sucesso dos outros games com visuais ainda mais impressionantes — Foto: Reprodução/Steam Dark Souls 3 traz a mesma jogabilidade de sucesso dos outros games com visuais ainda mais impressionantes — Foto: Reprodução/Steam

Dark Souls 3 - R$ 149,95;

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 86,23;

Layers of Fear - R$ 95,58;

Cyberpunk 2077 - R$ 124,50;

Streets of Rage 4 - R$ 46,22;

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy - R$ 62,50;

Dragon Ball Z: Kakarot - R$ 74,97;

Dark Souls: Remastered - R$ 99,75;

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - R$ 66,46;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - R$ 49,98.

Steam

As ofertas de férias da plataforma Steam, da Valve, começam só na próxima semana. Ainda assim, é possível aproveitar grandes descontos em títulos selecionados do catálogo. Entre eles vale citar Planet Zoo, Forza Horizon 5 e A Plague Tale: Requiem. Veja as melhores ofertas em jogos de PC a seguir:

4 de 4 A Plague Tale: Requiem traz Amicia e Hugo de volta agora mais maduros e com mais habilidades — Foto: Divulgação/Focus Entertainment A Plague Tale: Requiem traz Amicia e Hugo de volta agora mais maduros e com mais habilidades — Foto: Divulgação/Focus Entertainment