Star Wars Outlaws é novo jogo de mundo aberto da franquia; veja trailer

O game se passa entre Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca e o Episódio VI – O Retorno de Jedi, logo após a batalha no planeta gelado de Hoth. A história segue os passos da protagonista Kay Vess, interpretada pela atriz Humberly González, e seu leal companheiro, o bichinho Nix, interpretado por Dee Bradley Baker, de Star Wars: The Bad Batch.

Enquanto o Império tenta esmagar a Aliança Rebelde, o submundo do crime prospera pela galáxia com sindicatos criminosos, como os Hutts e os Pikes. Essas facções acabam gerando oportunidades para Kay e Nix, que precisam sobreviver por conta própria no meio desse caos.

A reputação também é algo importante ao encontrar os sindicatos do crime. Os Jogadores terão que administrar sua moral para obter bons contratos e desenvolver relacionamentos complexos com os criminosos, para obter, assim, os trabalhos mais lucrativos sem cair nas garras do Império. A galáxia é repleta de cantos escuros, cantinas, cidades abandonadas e mais lugares onde será possível fazer negócios. Durante sua jornada, Kay se tornará uma das criminosas mais procuradas do universo e estará pronta para realizar o maior assalto que a Orla Exterior já viu.