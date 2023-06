Street Fighter 6 já é jogo de luta pago mais popular no Steam

Street Fighter 6 superou a marca dos 66 mil jogadores simultâneos no Steam poucas horas após seu lançamento oficial, nesta sexta-feira (2). O número fez com que o game da Capcom se tornasse o jogo de luta pago mais popular da plataforma da Valve , superando nomes como Mortal Kombat 11 , que chegou a mais de 35 mil usuários em seu lançamento em 2019, e Dragon Ball FighterZ , antigo recordista com um pico de mais de 44 mil em 2018. Lembrando que todos os dados são de portais como SteamCharts e SteamDB.

Street Fighter 6 é o jogo de luta pago mais popular da história do Steam — Foto: Divulgação/Capcom

Apenas o recorde de MultiVersus segue intocável na plataforma da Valve. O título publicado pela Warner Bros chamou a atenção com o estilo de Super Smash Bros. e chegou a ter mais de 153 mil jogadores simultâneos. Entretanto, vale lembrar que se tratava de um jogo gratuito, enquanto Street Fighter 6 custa no Steam R$ 249 em sua versão base.

Uma das decisões da Capcom que explica o sucesso rápido de Street Fighter 6 foi sua preocupação com os jogadores mais casuais, diferentemente do que foi feito em Street Fighter 5, que possuía pouco conteúdo single-player no seu lançamento. O modo World Tour é o grande destaque, já que permite a criação de seu próprio personagem e a exploração em grandes cenários, sendo possível interagir com lutadores conhecidos, batalhar com inimigos e concluir diversas missões. Além disso, há a adição do "Controle Moderno", que facilita a execução dos combos para jogadores novatos.

Street Fighter 6 também conta com um modo online extremamente elogiado pelos usuários mais competitivos. Muitos jogadores profissionais ressaltam as novas mecânicas e o multiplayer fluido, que possibilita jogar até contra jogadores de outros países de forma satisfatória. A tendência é que o game supere seu próprio recorde de 66 mil durante o fim de semana e confirme as previsões de que esse seria um dos melhores lançamentos da história da franquia Street Fighter.