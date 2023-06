Street Fighter 6 já supera 1 milhão de jogadores em 3 dias de lançamento

Street Fighter 6 atingiu a impressionante marca de 1 milhão de jogadores em apenas 3 dias desde seu lançamento na última sexta-feira (2), segundo uma postagem na conta japonesa do jogo no Twitter. As vendas do jogo também levaram a série a superar a marca de 50 milhões de unidades como um todo. Para comemorar o sucesso a produtora Capcom adicionou um título a ser usado em seu perfil no game como presente para os fãs, e agradeceu o apoio contínuo à franquia. Street Fighter 6 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4) e PC (Steam).