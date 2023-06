Summer Game Fest 2023: saiba quais jogos esperar e como assistir ao vivo

O Summer Game Fest 2023 será um grande evento de jogos realizado pelo apresentador Geoff Keighley nesta quinta-feira (8) às 16h, horário de Brasília. O evento, que será transmitido do YouTube Theater, em Los Angeles, EUA, se tornou a principal referência em jogos após o cancelamento da grande feira de games E3 . Entre alguns dos títulos já confirmados para o evento estão Mortal Kombat 1 , Alan Wake 2 e Immortals of Aveum . Confira o que esperar do Summer Game Fest 2023 e como assistir ao evento. Vale lembrar que o TechTudo estará presente no evento e vai trazer todas as novidades em tempo real, diretamente de Los Angeles.

Summer Game Fest 2023 promete muitos anúncios, trailer de gameplay e surpresas

Como assistir

A transmissão do Summer Game Fest 2023 será realizada ao vivo por meio dos principais sites de vídeo como YouTube, Twitch e TikTok, além da rede social Twitter e da loja digital Steam. Basta que o usuário chegue às 16h e sintonize em seu site favorito, ou até meia hora antes, para acompanhar o pré-show. É esperado que o evento dure por volta de 2 horas, repletas de revelações de games, trailers de gameplay e anúncios inéditos. Confira abaixo os sites que irão transmitir o Summer Game Fest 2023 e os links para assistir na hora do evento.

YouTube (https://youtu.be/QDXcGEo1TfU)

Twitch (https://www.twitch.tv/thegameawards)

TikTok (https://www.tiktok.com/@summergamefest)

Twitter (https://twitter.com/summergamefest)

Steam (https://store.steampowered.com/sale/SummerGameFest2023)

O que esperar?

Alguns títulos já estão com presença confirmada para o Summer Game Fest 2023. A NetherRealm Studios já confirmou que teremos o primeiro gameplay do aguardado game de luta Mortal Kombat 1 no evento, assim como as primeiras imagens da jogabilidade de Alan Wake 2, sequência do jogo de suspense sobrenatural. A Electronic Arts também comentou na conta oficial de seu novo título Immortals of Aveum, do qual teremos um novo trailer com trechos de gameplay durante o evento.

Mortal Kombat 1 promete revelar seu primeiro gameplay durante o Summer Game Fest 2023

Faltando pouco para o lançamento de Final Fantasy XVI o novo RPG da Square Enix deverá comparecer na Summer Game Fest 2023

Street Fighter 6 é outro jogo que teve um lançamento de sucesso e que deve ser mostrado pela sua produtora, a Capcom. A empresa japonesa pode trazer muitos títulos como Exoprimal, Dragon's Dogma 2 e talvez Pragmata, título misterioso que não recebeu mais detalhes após seu anúncio. Resident Evil 4 Remake também pode ter novidades reveladas sobre seus DLCs. A Capcom terá um evento próprio no dia 12 onde poderá se aprofundar mais em seus próprios anúncios.

Street Fighter 6 deverá estar presente na Summer Game Fest 2023 junto com mais títulos da Capcom

Há rumores que a Konami estará presente no evento com novidades de Metal Gear Solid Delta, remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater para a nova geração, e Silent Hill 2 Remake, além de outros títulos da franquia Silent Hill. Curiosamente, Geoff Keighley tem um bom relacionamento com o designer Hideo Kojima, que costumava trabalhar na Konami, e talvez ele apresente mais de seu novo jogo Death Stranding 2 no evento. O rumor mais forte sobre o evento nas últimas semanas é que a Atlus planeja anunciar um remake do RPG Persona 3 com alguma ligação com a marca Xbox, possivelmente exclusividade.

Metal Gear Solid Delta, remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater poderá estar presente na Summer Game Fest 2023

Entre as empresas confirmadas, a chinesa HoYoverse talvez traga novidade sobre Genshin Impact e notícias sobre a aguardada versão para consoles de Honkai: Star Rail. A CD Projekt Red pode trazer novidades sobre o grande DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077, mas games da série The Witcher podem estar ausentes, já que seu desenvolvimento e lançamento ainda devem demorar. A série The Witcher, da Netflix, no entanto, provavelmente vai receber um trailer de sua 3ª temporada, que estreia em 29 de junho.

Muitos jogadores aguardam ansiosos pela versão de consoles de Honkai: Star Rail da HoYoVerse e a empresa poderá dar notícias desta versão na Summer Game Fest 2023