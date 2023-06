Super Mario RPG terá remake para Nintendo Switch já em outubro

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, clássico game do Super Nintendo, terá um remake com novos gráficos para o Nintendo Switch, segundo um anúncio feito durante a transmissão Nintendo Direct da Nintendo nesta quarta-feira (21). Além dos novos visuais 3D em alta resolução o jogo parece manter todo o conteúdo do título original intocado, como sua visão isométrica, história e seu sistema de batalha em turnos como RPGs tradicionais. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars será lançado em 17 de novembro para Nintendo Switch.