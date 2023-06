Tablet Vaio TL10 aparece com R$ 100 de desconto; conheça modelo

O tablet Vaio TL10 está à venda no Brasil desde maio e aparece mais barato neste mês de junho. O dispositivo comercializado normalmente por R$ 1.989 pode ser adquirido com uma oferta de R$ 100 com o cupom do TechTudo. Para isso, basta inserir o código promocional VAIOTECH durante a compra até o dia 30 deste mês e, assim, aproveitar o preço mais baixo. Além do valor acessível, o produto também apresenta destaques como capa magnética com teclado e design leve, bateria de 7.000 mAh e tela com resolução 2K.