Tamagotchi: novo bichinho virtual é lançado com conexão ao 'Tamaverso'

A Bandai Namco , empresa conhecida por jogos de videogame, anunciou o lançamento no Brasil do Tamagotchi Uni, um brinquedo eletrônico inédito que promete reviver uma das maiores febres dos anos 1990 e 200. O novo dispositivo, revelado nesta terça-feira (6), tem o seu próprio metaverso e deve conectar os jogadores do mundo todo em uma experiência compartilhada. Indicado para crianças a partir de seis anos, aparelho será vendido nas cores roxa ou rosa, possui pulseira própria e estará disponível a partir de 15 de julho. O preço não foi revelado.

No Tamagotchi Uni, o jogador poderá criar um seu personagem e customizá-lo com personalidades únicas, acessórios exclusivos e novas decorações. Entretanto, diferentemente do clássico, esta versão possui conexão Wi-Fi e permite que o usuário conecte com outros dispositivos iguais para trocar itens e até mesmo criar algo juntos. O novo aparelho tem bateria com entrada USB-C para recarga.

1 de 2 Tamagotchi Uni tem o seu proprio "Tamaverso" — Foto: Divulgação/Bandai Namco Tamagotchi Uni tem o seu proprio "Tamaverso" — Foto: Divulgação/Bandai Namco

De acordo com a divulgação oficial, o aparelho é capaz de conectar com pessoas do mundo todo pela internet, para conhecer personagens e itens criados no metaverso e brincar com outros jogadores online. O Tamagotchi Uni também traz uma série de minijogos, como desafio de dança, fazer hambúrgueres, além de outros games sazonais. O jogador poderá acumular pontos chamados “Gotchi” para trocar por itens e serviços virtuais da plataforma.

Logo no começo, o jogador terá à sua disposição 20 personagens diferentes para escolher, interagir a qualquer momento offline e ainda poderá personalizá-los como quiser, segundo a divulgação oficial. Cada um dos bichinhos têm uma personalidade única, além de visual bem característico.

2 de 2 Tamagotchi Uni traz 20 persoangens para o jogador escolher — Foto: Reprodução/Site Tamagotchi Tamagotchi Uni traz 20 persoangens para o jogador escolher — Foto: Reprodução/Site Tamagotchi