Taylor Swift: venda geral dos ingressos da The Eras Tour gera memes; veja

A venda geral dos ingressos para os shows extras da The Eras Tour, turnê da cantora Taylor Swift, mal começou, mas já gerou diversos memes nas redes sociais. A fila virtual para compra foi aberta no site da Tickets For Fun (T4F) às 10h, reunindo milhões de fãs da Loirinha. Como já era de se esperar, diante de tamanha demanda, muitas pessoas ficaram em uma posição desfavorável e não conseguiram a tão sonhada entrada. Apesar de perderem o ingresso, os fãs não perderam a piada e publicaram uma série de memes no Twitter. Prova disso é que, no microblog, os termos "#TheErasTourTS" e "Já Eras Tour" ficaram no primeiro e sétimo lugar, respectivamente, nos Trending Topics. A seguir, veja os melhores memes sobre a disputa pelos ingressos dos shows da Taylor Swift no Brasil.