Terremoto em São Paulo? Como funciona o alerta sobre tremor no celular

Moradores da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, em São Paulo, foram surpreendidos com um tremor de terra que ocorreu na manhã desta sexta-feira (16). O fenômeno surpreendeu muitas pessoas e acionou em muitos celulares uma ferramenta pouco usado aqui no Brasil: o sistema de alerta de terremoto no Android, do Google . A notificação emitida por volta de 8h alertava para o risco de terem ocorrido tremores próximos da localização do aparelho.

"Podem ter ocorrido tremores no seu local. Estimativa inicial: magnitude de 4,9 a cerca de 29,2 km de distância. Toque para saber mais", dizia a notificação que apareceu na tela inicial dos aparelhos.

Como medir distâncias no Google Maps para Android e iPhone

2 de 2 Sistema de alerta de terremotos do Android envia notificação sobre tremor no Brasil — Foto: Reprodução/Twitter Sistema de alerta de terremotos do Android envia notificação sobre tremor no Brasil — Foto: Reprodução/Twitter

Android travando muito: como deixar mais rápido? Confira no Fórum Techtudo

Como funciona o sistema de alerta de terremoto no Android?

A ferramenta de alerta de tremores do Google usa acelerômetros presentes nos smartphones Android para avisar sobre tremores. Os dispositivos podem detectar vibrações, velocidade e outros sinais que indicam a ocorrência de um terremoto. Esses dados são enviados para servidor de detecção de terremotos da empresa, juntamente com uma localização aproximada de onde ocorreu o fenômeno.

Como o fabricante descreve, os aparelhos podem ser considerados mini sismógrafos, aparelho que mede terremotos. Depois da detecção do tremor, o sistema envia um alerta com o objetivo de que as pessoas possam procurar lugares seguros, em caso de abalos de grande magnitude. Quando o tremor acaba, o usuário também pode tocar na tela para ver dicas do que fazer após o susto.

Como confirmar a ocorrência de um terremoto?

Além do alerta de terremoto no Android, é possível conferir fontes oficiais para confirmar o registro de algum abalo na sua região. No Brasil, por exemplo, vale recorrer às informações do Centro de Sismologia da USP. Conforme a organização, o tremor desta sexta teve magnitude 4.0, com epicentro em Região Miracatu Iguape/SP.

"Tremores com magnitude ~2 podem ocorrer em qualquer local do Brasil e não representam risco de danos mais sérios. Magnitudes abaixo de 4 na escala Richter raramente apresentam risco de algum dano significativo", descreve a instituição no site.

Aplicativos para acompanhar registro de terremotos

Existem diversos aplicativos que permitem acompanhar o registro de terremotos em diversas regiões do mundo. O Terremoto é um deles, assim como o My Earthquake Alerts e o Earthquake Alert!, todos disponíveis no Android.