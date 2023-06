The Witcher 3ª temporada ganha trailer; veja datas de lançamento

O trailer da 3ª temporada de The Witcher foi divulgado nesta quinta-feira (6) pela Netflix . A série de fantasia conta com Henry Cavill (ex-Superman da DC Studios) por mais um ano, depois que o ator anunciou que sairia da produção para se dedicar a outros projetos . Os novos capítulos estão divididos em dois volumes, que serão exibidos nos dias 29 de junho e 27 de julho, respectivamente. Além do protagonista Geralt de Rivia, a princesa Ciri (Freya Allen) e Yennefer (Anya Chalotra) também são destaques no conteúdo divulgado.

O trailer tem inicio com Geralt afirmando que “neutralidade não rende uma estatua, mas também não mata”, uma referencia ao momento em que o trio de protagonistas vive. Por sua vez, a princesa “Ciri” Cirilla de Cintra se descobre como uma bruxa e deve equilibrar seu enorme poder, no qual contem uma enorme quantidade de caos. Confira, a seguir, mais informações sobre a terceira temporada da série The Witcher.

Na temporada anterior, os fãs acompanharam a descoberta de Ciri como uma Criança do Sangue Ancestral, um gene especial desenvolvido por elfos anciões que confere diversos poderes especiais para aqueles que o possuem. No caso da princesa, ela tem a habilidade de abrir portais para outros mundos e liberar monstros terríveis para o continente.

O trailer divulgado pela Netflix mostra Ciri tentando sobreviver a uma caçada onde ela é o principal alvo. A personagem conta com o apoio primordial de Geralt, também porque a princesa representa o significado mais próximo que ele tem de família. Os dois contam com o apoio da feiticeira Yennefer, que os leva até à Fortaleza de Aretuza, local onde Ciri investigará os seus poderes desconhecidos. O trailer mostra outro aliado conhecido, o bardo Jaskier (Joey Batey), alivio cômico e musical da série The Witcher. Ao que tudo indica, ele também fará parte da temporada.

De acordo com a Netflix, a terceira temporada será baseada no romance Tempo do Desprezo, segundo livro da saga literária do polonês Andrzej Sapkowski. De novos integrantes do elenco, estão presentes Ryan Hayes (Carnival Row) confirmado como Artaud Terranova, Michalina Olszanska (Eu, Olga Hepnarová), Kate Winter (Boogie Man), Martyu Ellis (Conexões), Harvey Quinn (Lockdown Kings) e Poppy Almond (Trigger).

