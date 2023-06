Todas as Flores: saiba tudo o que aconteceu no final da novela

A novela Todas as Flores chegou ao fim na última quinta-feira (1). Ao todo, foram 85 episódios de muitas reviravoltas no enredo, que contou com o protagonismo feminino das personagens Maíra (Sophie Charlotte), Zoé (Regina Casé), Judite (Mariana Nunes) e Vanessa (Letícia Colin). Os últimos momentos da novela foram marcados pela expectativa do público para descobrir o desfecho da inocência de Maíra e do destino da vilã Zoé, responsável por uma série de mentiras, conspirações e assassinato.

A primeira novela brasileira produzida para streaming foi exibida pelo Globoplay, sendo dividida em duas partes. A novela de João Emanuel Carneiro, que teve uma alta repercussão entre o público e a imprensa, será exibida na Rede Globo no segundo semestre de 2023. Confira, a seguir, os momentos de maior destaque no final da novela Todas as Flores.

O que acontece no final de Todas as Flores? (Atenção, spoilers abaixo!)

No decorrer da novela, uma das principais histórias conta a transformação da protagonista Maíra, que luta para se manter de cabeça erguida após a morte do pai e, também, depois de descobrir que é filha de Zoé. A personagem em questão é uma empresária inescrupulosa que, junto com a filha Vanessa, passa por cima de todos para conseguir o que quer.

Para se vingar da mãe e da meia-irmã, Maíra decide ser mais cruel. No entanto, ela encontra problemas com a justiça e acaba sendo presa por envolvimento com o tráfico de crianças. Numa reviravolta inesperada, a protagonista precisa do depoimento da mãe para sair da cadeia. Inesperadamente, Zoé confessa todos os crimes que cometeu, incluindo o tráfico de pessoas, e é presa no lugar de Maíra.

Após não conseguir o dinheiro do golpe que planejou dar na própria mãe e indignada de não ver Maíra condenada, Vanessa fica transtornada e decide matar Maíra. Durante uma briga entre as duas mulheres, a protagonista da novela consegue tomar a arma e ferir Vanessa com um tiro no braço.

Agora livre, Maíra pode viver seu romance com Rafael (Humberto Carrão), de quem está grávida. O casal também resolve cuidar de Nico e Rivaldinho, seu filho biológico sequestrado pela mãe. Zoé e Vanessa estão completamente pobres e vivem juntas aplicando pequenos trambiques nas ruas para conseguirem se manter.

Outro vilão que se deu mal na trama foi Pablo (Caio Castro), que mesmo fugindo com o dinheiro roubado de Humberto (Fábio Assunção), sofre um golpe na Ásia e perde tudo.

Outros personagens da novela Todas As Flores também tiveram finais felizes. A costureira Judite, por exemplo, tem o seu trabalho reconhecido após anos sendo desprezada na Rhodes. Mauritânia (Thalita Carauta) também teve uma ascensão no final da novela, sendo promovida a designer de joias na Rhodes e emplacando seu romance com Javé (Jhona Burjack).

Joy (Yara Charry) e Diego (Nicolas Prattes) terminam juntos. Embora o ex-garçom não fosse bem visto pelos pais da jovem, Lila (Naruna Costa) e Luis Felipe (Cássio Gabus Mendes), ela conseguiu o aval para ter um romance com o rapaz. Após uma crise no matrimônio, Lila e Felipe se reconciliam e terminam a novela mais próximos um do outro. Rominho (Luiz Fortes) e Jéssica (Duda Batsow) é outro casal que, além de estarem juntos e felizes, também esperam um bebê.

